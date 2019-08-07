浸大生買「激光電筒」被捕 警稱「雷射槍」 被指藏攻擊性武器 市民不滿夜圍深水埗警署

方被捕後嘔吐 街坊朝警擲雜物

綜合兩條網上片段，警員在深水埗截查方仲賢時，曾詢問方手持的膠袋內載着什麼，方回應稱「激光電筒」，在鴨寮街購入。另一警員從其膠袋取出一支長條狀物件，並疑似向牆身試射光束。另一警員稱因他藏有攻擊性武器，故拘捕他，方其後一度大喊，稱所買物品是用來看星。其間大批市民圍觀及拍攝，有人起哄，其後有持盾軍裝警員到場。本報記者昨晚約8時目擊方仲賢坐在地下，曾嘔出液體狀物質，同時有部分人向警員擲雜物，最後方由救護車送往明愛醫院。昨晚9時起，數百市民包圍深水埗警署要求交代，警署一度拉閘。

警：休班警截查 檢10支電筒狀雷射槍

有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢近11時於警察總部開記者會表示，昨晚約7時20分，有5名休班探員經過鴨寮街近北河街時，發現一名男子形迹可疑，警員表明身分後，該人一言不發，嘗試逃走。警員追上兩米後截停該男子，在他手持的膠袋裏發現10支18厘米長、類似電筒的「雷射槍」，遂以懷疑管有攻擊性武器拘捕他，及後該男子報稱身體不適，需送院治療。

警放催淚彈 凌晨仍對峙

周稱，近日警方行動中，有人用雷射槍照射警員，令警員不適或受傷；從搜查時男子的反應和其持有雷射槍數量，認為初步有理由懷疑他有可能用作攻擊他人。

事發後大批市民聚集深水埗警署外，有示威者一度佔路，有人在警署外牆噴漆及用雷射筆照射警署。警方於11時在警署內向外發射催淚彈，驅散馬路上示威者，其後近百名防暴警員在警署外築起防線。示威者退至欽州街和長沙灣道一帶，並以竹枝和垃圾桶等雜物設路障，至今日凌晨1時30分雙方仍然對峙。

學生會：疑遭叉頸 耳邊恐嚇

浸大學生會質疑警方濫捕，內務秘書方嘉誠稱，該會會長方仲賢因買「觀星筆」遭警查問，其間疑被「叉頸」，認為警過分使用武力，與私刑無異，對此強烈譴責。方嘉誠說，一名男警員涉在方仲賢耳邊說「最好不要搞大件事，𠵱家搞成這樣是你造成，對大家都無好處」。大專學生會今日聯合開記者會，要求警方立即釋放方仲賢。

錢大康探望：不高興學生受傷

浸大校長錢大康昨晚到醫院探望方仲賢後表示，方患哮喘，但昨晚其「精神不錯，狀態也不錯」，因有警員在場不能詳談，又說有3名律師在場協助，錢說感安心，「一定可以保證很公平處理這事」，要待醫生診斷方的狀况可否落口供，相信方要留醫「一段不短的時間」。被問到怎樣看學生被疑似「叉頸」，錢大康答「當然不高興任何人受傷，尤其我們學生更加不想」。

明報記者

（反修例風暴）

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