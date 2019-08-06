三罷旺區人流少 模型店稱生意減半

示威者昨日一度佔據銅鑼灣對開軒尼詩道，區內崇光百貨昨午已「落閘」，並在門外貼出告示指暫停營業；而時代廣場對開波斯富街亦有售賣名牌手袋及手表的商舖關門停業。景隆街一間寵物店的分區經理朱小姐向記者說，昨人流都較平日少，預期銷售額因罷工罷市減少超過一半。

民生區影響較輕微

位於港島東區的太古城及柴灣受影響程度則較輕微。太古城美食廣場Treats內一商戶說，生意沒多受影響。本報記者昨午所見，太古城內不少大型化妝品及時裝店提早「拉閘」，而食肆及售賣日常用品的店舖則繼續營業，在商場內流連的人亦十分多。

政府統計處上周四（1日）公布今年6月零售業總銷貨價值按年跌6.7%，累計連跌5個月。香港零售管理協會曾在7月中發聲明指出，大部分會員反映6月至7月首周的營業額平均錄得單位數至雙位數跌幅，若示威持續，零售協會將下調全年整體銷售額的預測至雙位數負增長。協會主席謝邱安儀曾表示，示威活動遍地開花，類型及地區與2014年持續79日的佔領運動不一樣，對零售業影響更大，令商戶及從業員均面對十分艱難的情况。

（反修例風暴）