稱經濟失動力 第二季已按季負增長0.3% 財爺：倘下季GDP再倒退 陷技術性衰退

稱出口、投資、零售均轉差

陳茂波是繼前日發表網誌後，再在昨日記者會重申對香港經濟的擔憂。他說，香港經濟正面臨嚴峻挑戰及下行壓力，並引用數據指出，本港出口、投資，以至零售已轉差，而經濟轉差會影響到民生經濟及就業，例如飲食業請了22萬人，貿易亦面對中美貿易摩擦影響，該行業從業員達72萬人。

據政府統計處資料，本港過去5個季度的按季經濟增長都是正負交替，例如受到中美貿易戰升溫打擊，去年第四季按季倒退0.5%，至今年首季則增長1.3%，但今年第二季又再倒退0.3%。按經濟學定義，經濟出現技術性衰退為連續兩季GDP按季出現負增長，亦有另一界定為連續兩季按年出現負增長。陳茂波警告，如本港第三季GDP再出現按季負增長，是屬於技術性衰退。

PMI大降 16個月處衰退區

雖然本港第三季主要經濟數據未公布，但作為先行指標之一，昨日公布的7月份日經香港採購經理指數（PMI）不單連續16個月處於50以下衰退區域，且由6月份的47.9大幅下降至43.8。Markit報告指出，中美貿易摩擦及大規模政治示威活動，明顯削弱7月份市場對港製商品與服務的需求，企業新接業務量急速萎縮；另一方面，營商信心跌至2016年1月以來新低，私營經濟的前景於第三季初顯得更陰霾密佈。

星展料兩季負數 全年零增長

事實上，自上星期政府公布第二季經濟數字後，多間大行紛紛下調本港全年經濟預測，其中星展更估計全年零增長。星展（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮說，在這個預測下，本港第三、第四季無論是按年或按季都會出現負增長，一方面，中美貿易摩擦與本港示威活動在短期內都看不到停止和紓緩的可能，就算發生，對經濟損害的修補也不是一朝一夕；再者，在全球經濟不景的大趨勢下，目前亦看不到有其他可以抵消貿易摩擦和示威影響的因素，所以香港經濟在下半年出現V形反彈的機會甚微。

過去一個月，三大國際信貸評級惠譽、標普及穆迪亦先後就本港社會動盪對政治與經濟的衝擊表態，不過3間機構未有調整香港評級，截稿前亦未回覆短期內下調本港信貸評級的機率有多大。

明報記者

（反修例風暴）