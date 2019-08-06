菲旅客受驚 不換睡衣方便走

昨逾200航班取消

機管局昨稱，機場昨中午重新編配航班疏導旅客，至昨晚9時，處理了746個航班，另取消了224個航班。因應罷工，香港快運昨回覆稱取消了5個定期航班；香港航空至昨午5時半取消了44個航班；國泰航空網站顯示，至昨晚9時，取消了65個抵港航班、75個離港航班。

來自菲律賓的Nelsie Misajon遊港4天，獲酒店通知昨有大型示威，感到非常害怕，前晚沒換睡衣便睡覺，「準備隨時走」。她原本昨乘國泰航班返菲，未料航班取消，延至今晚才能回家，但機場酒店叫價2000元一晚，對她而言太貴，感到非常徬徨。

一家四口昨赴台灣的林先生稱，航班由昨午2時延至晚上7時，行程雖受影響，但都不緊要，「不忍心再見有小朋友被打」。

旅遊業議會主席黃進達表示收到34個出境團受罷工影響報告，約涉600名旅客，大部分昨早出發前往東南亞或內地，有團改往其他城市，也有團取消。他稱業界會盡量協調，讓市民繼續行程。香港中國旅行社董事長、立法會旅遊界議員姚思榮稱，中旅社昨有3團受影響，兩團取消、一團改到深圳起飛。

（反修例風暴）