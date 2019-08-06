快閃堵三隧 15幹道受阻

昨晨約7時半起，響應不合作運動的戴口罩年輕人分多路，於大圍、元朗、鑽石山、炮台山、荔景等港鐵站阻止列車開出，令8線服務暫停，多個站有人口角及推撞。在大圍站，有人坐在列車與月台之間；荔景站則有人擋在車門前並撐起雨傘。有乘客於油塘站以滅火筒噴向戴口罩的人；炮台山站有孕婦不適，陪伴她的男子向示威者大叫：「成日叫政府反思，你哋自己有無反思一下？」

有人體諒示威者

有人罵示威者「有無反思」

港鐵8線於昨中午12時45分起恢復服務，港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，在東鐵路軌發現手推車、單車及鐵枝等，一列列車撞向手推車需回車廠檢查；港鐵會報警。鄭說昨已加派200人協調，並提供接駁巴士，但接載力有限，路面亦擠塞，接駁巴士同受阻。

先堵紅隧 再堵東隧獅隧

在路面上，昨晨近7時半有人快閃到紅隧九龍出入口設路障；至近9時，東隧九龍入口同樣被堵。近9時半，有人於黃大仙龍翔道設路障，部分等候巴士的市民以粗口罵示威者「阻住返工」，有示威者向司機道歉，路障其後被市民拆走。其後獅子山隧道亦被堵。

平日由調景嶺往西九龍裁判法院，乘港鐵連步程只需約50分鐘，交通受阻下，記者昨轉乘兩程巴士，結果花了兩個半小時。在將軍澳往尖沙嘴的巴士上，任職工程公司文員、20多歲的何小姐稱，可接受示威者周六日示威，但昨上班日示威「有啲唔理市民感受」，若要逼政府回應，就直接圍堵禮賓府，「好過搞到其他市民」。

陳帆譴責路軌放單車手推車

被質疑冷處理反修例運動的政府，昨召開跨部門記者會，運輸及房屋局長陳帆譴責有人在東鐵、輕鐵路軌放單車及手推車等，形容是極為危險行為，可致嚴重鐵路事故，不應用「對香港、對市民帶來傷害」的手法表達訴求。他說示威者癱瘓交通，對民生造成極大滋擾。被問會否辭職，陳稱問責團隊會深切反省；至於政府是否沒能力處理，他稱要700萬人一同努力令香港走出難關，不應訴諸暴力。

署理民航處副處長伍子安沒回應職員集體請假數字，僅稱人數比平日「略高」，不多於傳媒引述消息所指的三分之一。運輸署助理署長郭惠英則稱，全港有100組交通燈被破壞。

消防處副消防總長鄭瑞安表示，快閃堵路嚴重影響緊急服務，有示威者用汽油彈、燃燒彈及縱火，香港人煙稠密，一旦有火警會蔓延至附近樓宇。

明報記者

（反修例風暴）