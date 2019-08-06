觀塘 警署高空開槍無警示 「電光火石救人」

民權觀察質疑易中頭 應噴椒

民權觀察成員王浩賢質疑，若警方要制止有人被圍毆，仍可採其他更低武力方法，如施放胡椒噴劑或派警員於地面制服，而非開槍。他指出，射擊海綿彈或橡膠子彈是用作即時制止暴力事件，按國際指引，朝頭部或上身開槍屬非法武力，批評警方於高處向地面示威者射擊，會大大增加射中示威者頭部或上身的風險。

被問到警員是否在電光火石間開槍就不需事前發警告，江永祥指出，警員使用任何武力前會盡可能發出警告，不過在一些情况如傷人等，未必能發出警告，但重申可行情况下一定會發警告。

被捕區議員遭促跪 民主黨批無理據

此外，民主黨觀塘區議員莫建成及助理劉浩斌昨於觀塘被捕，一度被警員要求下跪。民主黨發聲明強烈譴責警方，稱兩人是根據《區議會條例》，按區議員職責調停警民衝突、即時向當局提供意見及履行民選議員職務，批評警方在毫無理據下以侮辱方式要求區議員下跪並扣上手銬帶走。二人至昨夜仍被扣查。

監警觀察員「自發觀察」被捕

另外，監警會觀察員林浩揚前晚於上環被捕。監警會昨回應稱，已獲警方證實事件，並澄清當日無派遣任何觀察員，其被拘留原因與監警會工作無關。不過，民主黨立法會議員涂謹申接受查詢稱，曾於周六接獲林浩揚信息，指林兩度去信監警會主席及秘書長，多次要求會方派出觀察員，但監警會無做，故林向涂留言聲明，「我會自發在現場觀察警方行動。在此告知你」。

（反修例風暴）