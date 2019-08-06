金鐘 夏愨道被堵 政總提早放工

有公僕體諒 有稱不應阻「返工自由」

集會申請人、香港眾志成員周庭昨稱，集會有15萬人參與，包括添馬公園、添美道、夏愨道及立法會煲底等。

政府總部昨午3時安排員工提早收工，有不願透露姓名的公務員說，不同意示威者行動，自己本來想繼續工作，「示威者有權罷工，但不可以阻人返工」，希望示威者尊重她「返工的自由」。

集會昨午1時開始，兩小時後有示威者走出夏愨道，佔據所有行車線。其後立法會發告示稱基於保安及交通情况，秘書處已安排立法會綜合大樓和金鐘政府總部職員離開。

警呼「影乜嘢」 噴劑射記者

警方於接近5時在夏愨道施放催淚彈驅散示威者，其後發射橡膠子彈。驅散期間，有警員在金鐘海富天橋向記者大叫「影乜嘢呀」，隨即在水馬縫間向記者射噴劑，再放催淚彈。

至傍晚6時許，示威者陸續離開金鐘，並響應通訊群組和在場者呼籲，沿夏愨道、軒尼詩道和高士威道等，前往北角警署及堵塞鰂魚涌道路。

深水埗沒有罷工集會，但亦有示威者到深水埗警署，有記者於採訪期間，頭部疑被催淚彈打中，額頭及眼角流血送院，《大公報》記者周峻峯稱保護傷者時遭防暴警推撞，被指襲警，一度被帶往警署內的警車，其後獲釋。周說現場混亂，事後有警方高層向他表示「不好意思」。

（反修例風暴）