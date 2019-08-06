黃大仙 龍翔道對峙 集會範圍放催淚彈拘人

最少拘9人 催淚彈射屋邨宿舍

黃大仙一連3日成為衝突前線，昨日集會開始後約一小時，多名示威者佔領龍翔道，至約3時半，一小隊防暴警察到場，示威者多次斥警方為「黑社會」，並持續投擲雨傘、水樽等物品，警員施放催淚彈還擊，但警力明顯不足；防暴警增援後，在龍翔道施放多發催淚彈，更射進本應為不反對通知書範圍的黃大仙廣場、黃大仙祠。

警方其後退守至警署，示威者多次往黃大仙警署丟磚塊、雞蛋等，一度向警署擲燃燒物，警方則先在警署內舉黑旗、發射催淚彈還擊，其後在沙田坳道多番施放催淚彈及橡膠子彈，催淚彈一度射向公園、屋邨，零裝備街坊走避不及。

紀律部隊宿舍遭擲磚 外牆寫「禍必及妻兒」

示威者其後一再向警署旁的紀律部隊宿舍單位閃燈、噴漆、擲磚塊，在外牆寫上「禍必及妻兒」字句。有低層單位玻璃被擊破，亦有人撬爛鐵閘，現場更一度起火。警方再度施放催淚彈，惟一度射向紀律部隊宿舍範圍，亦有示威者撿起催淚彈後丟進宿舍。

直至晚上8時許，大批防暴警增援後在龍翔道推進，示威者隨即四散稱轉場地，防暴警進入黃大仙廣場後，公民黨立法會議員譚文豪質疑該處合法集會是否已無效，警員向他表示毋須回應此問題，質問他是否包庇示威者，更有防暴警員向他高呼「垃圾」。

警方在黃大仙廣場拘捕部分示威者，9名示威者被捕後被用索帶綁手，其後被送往秀茂坪警署。

（反修例風暴）