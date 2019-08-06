天水圍 警抬女示威者致「走光」 團體譴責、市民圍警署

警稱遇強烈反抗 不涉性暴力

昨凌晨天水圍大批居民與防暴警發生爭執，其後警方於人群中制服多人，包括一名女子涉襲警被捕。該女子被防暴警由天耀輕鐵站抬至附近警署時，其長裙及內褲鬆脫「走光」。警察公共關係科署理總警司余鎧均昨日強調事件不涉性暴力，稱該女示威者被捕後情緒高漲，有強烈反抗及掙扎，4名女警控制她，在旁兩名男警則無觸碰。她稱事主冷靜後說希望自行走路，其後無「走光」。她重申警方有指引，拘捕女性時需由女警控制。

團體促道歉 交代有否違通例

關注婦女性暴力協會發表聲明，批評警方無讓當事人整理衣服，且在大批人觀察及攝錄下讓事件持續，又指警方的拘捕行動「使用不必要的武力及剝奪當事人的身體自主權」，認為行為牽涉性暴力，「作出最嚴厲譴責」。該會已去信新界北總區指揮官郭蔭庸，要求警方向該示威者及公眾致歉，以及交代涉事警員有否違反警察通例、行為是否剝奪被捕者整理衣物免私處外露的基本人權。

大批市民昨午前往天水圍警署抗議警方處理手法並聲援被捕者，約1時40分大批防暴警突然衝出拘捕並截查多名市民，又曾施放胡椒噴霧。有示威者走出天水圍警署及輕鐵站之間行人路，先後向警署擲石及磚，防暴警由下午至晚上先後施放最少20多枚催淚彈，晚上曾於警署朝地面開槍，記者貼牆掩護前行，橡膠子彈仍在身邊爆開。

（反修例風暴）