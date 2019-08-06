訴求倘沒回應 職工盟或再罷工 經民聯批損商業 籲各界堅守崗位

吳敏兒：自發罷工 歷史重要一步

工商界政黨經民聯則發聲明指出，全港700萬市民「同坐一條船」，任何政治紛爭都不應破壞經濟發展，累及港人。經民聯說，現時香港經濟面臨嚴峻的外圍環境，包括中美貿易糾紛、英國脫歐等環球不明朗因素，這些極端行為只會影響正常的商業運作，降低市民消費信心，進一步打擊香港經濟，損害香港得來不易的金融中心地位。經民聯呼籲社會各界人士堅守工作崗位，尊重他人權利，顧及廣大市民的福祉，盡快恢復社會秩序及正常運作。

吳敏兒於旺角集會發言稱，市民要用腳步實踐行使罷工的權利，並寄語在場者要堅持信念，「我們靠的就是我們自己一對手、靠香港人以及我們的團結！」不要讓年輕人及被捕者感孤單。她又稱，航空界昨有逾3000人罷工，「你們為香港歷史締造了難忘的一頁！」

教師：開學後倘罷課會參加

中學教師阿怡（化名）是屯門人，昨日出席屯門文娛廣場的罷工集會。她批評政府漠視民情，只單方面譴責示威者的暴力，卻無視警察濫權，形容是有差別的譴責。她表示，若情况持續，不排除9月開學後，如有罷課都會參加，「但不希望有這情况發生」。 阿怡表示，最深刻是7月1日，有示威者衝擊立法會後，寫上「是你們教我和平遊行是沒有用」的塗鴉字句，「對我衝擊好大」，她稱示威者暴力雖然升級，但政府更應反思暴力升級的原因。

從事工程界的尹先生說，昨日特意請年假到屯門的罷工集會，他稱同行在反修例風波反應不大，但到兩次百萬人遊行及發生墮樓事件後，他的直屬上司在員工WhatsApp群組發信息稱「一定會罷工」。另一名擔任社福機構活動助理的阿bee（化名）稱，自己與上司均沒有申請年假，公司允許員工昨日罷工毋須請假。

明報記者

（反修例風暴）