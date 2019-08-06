北角荃灣再有惡煞糾黨襲黑衣者

北角持棍漢勢寡逃命

昨日全民罷工金鐘集會後，有示威者於黃昏轉到北角和鰂魚涌。晚上約8時，北角明園西街與英皇道交界有約10名持長木棍和藤條的中年漢向示威者施襲，之後雙方互擲物品，大批黑衣示威者其後湧至，中年漢一方見勢寡，沿明園西街上山逃去，部分人則走入一間「香港第一青年會義團」會址的地舖，有示威者追上，破壞該舖玻璃，舖內一名男子揮動菜刀指嚇示威者，擾攘約15分鐘後示威者散去，現場留有染血口罩。

荃灣藍衣人同穿「愛港」上衣

差不多時間，荃灣約10名身穿淺藍色寫上「我愛香港」上衣的人拆除示威者架起的路障。在場有示威者稱，兆和街附近有穿黑衣但無戴頭盔的男子遇襲，頭部受傷，現場留有一灘血迹。示威者引述傷者稱，施襲者穿同款淺藍色上衣。傷者事後送院。

深夜約11時，荃灣二坡坊再有人遇襲。據在場示威者稱，群眾原打算經眾安街往西鐵站，路經二坡坊時，一班穿白衫的人突然衝出施襲，亦有示威者向一名白衫人反擊，事件中最少兩人頭部受傷。在場義務急救員說，一名黑衣示威者疑被斬傷。

（反修例風暴）