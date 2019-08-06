數十黑衣人法院聲援 50警持盾戒備

【明報專訊】8月3日「旺角再遊行」和黃大仙衝突中被捕的其中16人，案件昨分別在兩個裁判法院提堂，數十名巿民前往聲援，部分人在庭外叫口號。開庭前，一度有逾50名警員在九龍城裁判法院外戒備，部分配備圓盾及頭盔，亦有警員背上各色警告旗幟，並截查途經法院的年輕人，搜查各人背囊。至昨午3時半左右，警員陸續離去，部分返回法院對面的九龍城警署，而警署正門亦在此時落閘。
警截查路過法院年輕人
九龍城裁判法院的案件近昨午5時才開庭，由下午2時起，十餘名身穿黑衣的市民在法院外的公眾活動區聚集，他們手持「光復香港，時代革命」等標語，又不時高呼口號「捍衛良知，保護市民」。另有幾十名聲援市民在審訊法庭外守候，大部分身穿黑衣，有人帶上口罩。
25歲楊先生從事航運業，他昨日特意請病假，罷工到九龍城裁判法院聲援被捕的22歲朋友。楊批評警方近期處理示威的方式，說警員施放催淚彈時「左右夾擊，不留空間給示威者離開」。
同日下午，觀塘裁判法院亦有3名被捕者的案件提堂，十數名市民到庭旁聽，他們沒有穿黑衣戴口罩，只穿便服。現場亦無警察戒備，法庭外沒有示威者舉橫額聲援，旁聽的市民散庭後逕自安靜和平地散去。
（反修例風暴）
相關字詞﹕阻差辦公 未能出示身份證明文件 非法集結罪 九龍城裁判法院 旺角再遊行