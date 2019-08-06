數十黑衣人法院聲援 50警持盾戒備

警截查路過法院年輕人

九龍城裁判法院的案件近昨午5時才開庭，由下午2時起，十餘名身穿黑衣的市民在法院外的公眾活動區聚集，他們手持「光復香港，時代革命」等標語，又不時高呼口號「捍衛良知，保護市民」。另有幾十名聲援市民在審訊法庭外守候，大部分身穿黑衣，有人帶上口罩。

25歲楊先生從事航運業，他昨日特意請病假，罷工到九龍城裁判法院聲援被捕的22歲朋友。楊批評警方近期處理示威的方式，說警員施放催淚彈時「左右夾擊，不留空間給示威者離開」。

同日下午，觀塘裁判法院亦有3名被捕者的案件提堂，十數名市民到庭旁聽，他們沒有穿黑衣戴口罩，只穿便服。現場亦無警察戒備，法庭外沒有示威者舉橫額聲援，旁聽的市民散庭後逕自安靜和平地散去。

（反修例風暴）