斥警無通知 辯方：睇新聞才知提堂

質疑難保障疑犯權益不被侵犯

代表被告劉偉麟的大律師石書銘昨日開庭前向控方投訴，他是在案件提堂前一刻才獲通知，質疑警方是否藉此阻止疑犯接觸法律代表。石書銘在庭外說，其法律團隊案發後曾清楚向警方表示，若劉偉麟遭正式落案「麻煩通知一聲」，又稱「做咗咁多年，警察不嬲都好合作」，但他於昨午1時半才透過新聞報道知道提堂消息，即使他立刻致電警署，電話響了45分鐘都沒人接聽，「甚至打埋去分區指揮官都冇人聽」，最後要致電律政司高級助理刑事檢控專員才確認消息。

查詢扣押 警答：唔知喎

關於上周六黃大仙警方清場，石書銘說當時有被捕人委託他代表，其法律團隊隨即致電黃大仙警署查詢當事人是否正在警署扣留，「由半夜3點打到6點幾」，惟警方只回答「唔知喎」、「資訊好混亂」及「幫唔到你喎」。

石說，若律師不能及時接觸疑犯，擔心警察可以任意妄為。

就石書銘的投訴，警察公共關係科至截稿前仍未有回覆本報。

（反修例風暴）