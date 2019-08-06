涉推跌警 黃大仙學生手臂骨折

昨早動手術 另兩街坊留院觀察

3名被告依次為嚴世宏（20歲，學生）、譚皓宇（24歲，麵包師傅）及曾天樂（22歲，運輸工人），均報稱居於黃大仙區，各被控一項襲警罪。控罪指出，本月3日，首被告於黃大仙地鐵站外襲擊警長徐兆雄；次被告於黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源；第三被告則於黃大仙巴士總站外襲擊警員楊修毅。

辯方庭上透露，3名被告昨日仍然留醫，不能出庭應訊，其中首被告嚴世宏手臂骨折，昨早剛接受手術，要留院治療；次被告譚皓宇右眼紅腫及左鼻孔受傷，第三被告曾天樂則眼部受傷，兩人皆留院觀察。控方申請將案押後以待被告出院，並表明不會反對各被告出院後提出保釋。

3警報稱被推跌頭撼腳踢

據了解，首被告在警方清場時感到不滿，要求警員出示委任證，惟警員出示證件後疑遭被告推倒在地，昨開庭時受傷警員仍在求診，未知傷勢；次被告案發時在警車上，警員替他扣上安全帶後，被告被指撼頭施襲，警員報稱無名指受傷；第三被告被指嘗試向警方防線擲異物，但遭制止，其後涉踢向警員腹部和右邊大腿，警員報稱身體有觸痛。

【案件編號：KTCCC 1503-5/2019】

（反修例風暴）