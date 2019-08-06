周六旺角清場13人控集結等 最細15歲 黃大仙衝突3街坊控襲警 同留醫缺席應訊

5留醫無應訊 11保釋守宵禁

涉旺角衝突13名被告的案件在九龍城裁判法院提堂，以3宗案件分別控以非法集結、阻差辦公、未能出示身分證文件，當中陳駿霆和蘇澄怡因留院缺席聆訊；涉黃大仙衝突3人則各被控一項襲警罪，昨同因留院而在觀塘裁判法院缺席聆訊（見另稿）。16名被告均毋須答辯，其中有應訊11人各准以1000至2000元現金擔保，須守宵禁令，不得離港及每周到警署報到，案件押後9月30日再訊。

10人低於25歲 6為學生

涉旺角衝突13名被告年齡15至36歲，其中10人低於25歲，4項控罪指他們於本月3、4日分別在旺角3處與不知名者參與非法集結、阻差辦公及未能出示身分證文件（見表）。

根據控方初步指控，8月3日晚上9時15分，逾百示威者在彌敦道和亞皆老街交界聚集，向警員防線擲水樽等。5分鐘後警方發出多次警告，並於9時40分展開拘捕行動，拘捕10名被告，包括15歲中學生，警誡時他在父母在場下保持緘默。

攝影師稱為拍照 姊斥警「亂拉」

控方又指出，約百名蒙面示威者在彌敦道和奶路臣街縱火，晚上11時警方在快富街交界拘捕報稱攝影師李永豪（22歲）及菲裔舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto（36歲）。翌日凌晨零時，約50名示威者包圍旺角警署，警方於零時25分在太子道西交界防線拘捕劉偉麟（31歲）。

代表被告李永豪及Pioquinto的家屬及律師投訴他們被捕時遭警員毆打。代表大律師黃錦娟在庭上投訴警員毆打李的臉、腳和腰。李的胞姊在庭外說，弟弟是商業攝影師，平日替人影婚紗照，周六打算到旺角拍照，非參與示威，卻被警方拘捕，批評「警方亂咁拉，穿拖鞋又拉」。

迪士尼舞蹈員稱回家路過遭警棍毆

Pioquinto昨出庭時手肘以紗布包紮，據悉他亦遭警棍打頭和臂，膝蓋倒地時受傷，菲律賓駐港總領事館人員在庭外稱，曾協助Pioquinto到醫院驗傷。黃錦娟稱，Pioquinto由2008年起任職迪士尼，有穩定工作，他居於旺角，案發當日正在回家，警方僅從他身上搜出單肩包、電話及八達通。Pioquinto欲申請月中離港回菲探親，不獲裁判官批准。

【案件編號：KCCC2064-66/19】

明報記者

（反修例風暴）