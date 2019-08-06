稱已回應訴求 林鄭斥搞革命挑戰主權 泛民質疑誤導中央 學者：示威者針對港體制

相隔兩周後，林鄭月娥昨早再因反修例風波見傳媒；她說部分示威者已令近日的事件變質，「肆無忌憚地提出要『光復香港，時代革命』，亦看到部分的行為是挑戰一國兩制、挑戰國家主權」。她又形容示威者的行動是把香港700多萬人的生活徹底破壞、玉石俱焚，將香港推上不歸路。

林鄭：示威行動玉石俱焚

將香港推上不歸路

對於示威者批評政府沒回應其訴求，林鄭表示，政府已停止修例工作，監警會亦有調查，所以政府並不是沒有回應，但或許是回應未能夠滿足到部分人士的訴求。林鄭說，監警會也是有法定權力的獨立機制，相信監警會將一併調查7．21元朗襲擊。

至於會否辭職下台，她說現時香港面對十分危險的情况，已非她個人榮辱問題，會與其他官員繼續緊守崗位。她又表示近來只要有激進網民知道她的行蹤，都會到場衝擊，主辦機構不想她出席活動。她批評今日香港就是有不斷以恐嚇和欺凌達到目的的事發生，希望社會思考是否要繼續縱容。

董斥示威要脅 辱國旗挑戰中央

林鄭月娥見記者後，全國政協副主席、前特首董建華亦發表聲明，形容近日示威是「明目張膽的政治要脅，透過污損國徽、侮辱國旗，公然挑戰中央政府權威」。

2016年立法會新界東補選，當時代表本土民主前線出選的梁天琦，是以「光復香港、時代革命」為口號。

對於林鄭月娥稱示威者是「搞革命」，民主黨涂謹申批評，林太是想將港人反修例訴求，演繹成反對一國兩制的「革命」，「屈香港市民搞顏色革命」，擔心此等言論誤導中央，「使中央以更高壓手段對付香港人」，故希望林鄭不要把香港推向更嚴峻的局面。

涂謹申批林鄭：

將反修例演繹成反一國兩制

涂表示連串示威中，絕大多數市民都是要求政府認真回應五大訴求，包括全面撤回修例、成立獨立調查委員會等，都符合一國兩制，是港府能處理的範疇。他說香港絕大多數市民目的是這樣，只是有很少數人在示威過程中提出其他口號。

民建聯認同示威已變質

民建聯陳克勤認同示威已變質，認為示威者的訴求已不止針對修例，是包括「光復」、「香港獨立」等，而示威者污衊國徽、扔國旗下海等行為，是挑戰一國兩制。他呼籲示威者「停一停、想一想」，亦促請政府盡快以合適方法解決現時混亂局面。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，示威者提出的五大訴求，包括最新的雙普選訴求，最多是針對香港體制問題，不認為示威者針對主權，他質疑林鄭月娥的說法上綱上線，令她不問責下台的決定合理化。

蔡子強：想拉攏中間派民意

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林鄭用上「革命」等字眼，又安排陳茂波陪同一起講述本港面對經濟下行風險，有「威嚇」意味，估計她想藉此拉攏中間派民意。

明報記者

（反修例風暴）