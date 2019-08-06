12警署被衝擊 警密放彈開槍惹街坊不滿

昨入夜後多區仍有示威者與警員對峙，晚上約11時，一批人向沙田警署擲石，在警署外縱火，警方在警署內向外施放催淚彈，示威者昨接連三度在警署外用雜物縱火，火勢迅即被消防撲滅。另邊廂，葵涌警署昨晚數度遭人從外投擲燃燒彈到停車場。

在深水埗，晚上10時半後，大批速龍小隊警員在長沙灣道和欽州街交界施放多枚催淚彈，示威者其後在深水埗港鐵站一帶聚集。至於整個下午未見有大批警員戒備的屯門警署，直至晚上近11時有大批防暴警趕到，並施放逾10枚催淚彈清場。

24人送院8留醫

警方發表聲明，嚴厲譴責示威者暴力行為，稱大批示威者昨在全港多處堵路、縱火、燒雜物，嚴重危害在場者安全；警方又指有示威者包圍攻擊多間警署，向警署內投擲燃燒物、硬物，又圍堵紀律部隊宿舍，情况令人髮指。政府新聞處表示，截至晚上11時，公立醫院急症室共接收24名傷者，當中1人情况嚴重，留醫那打素醫院；6人穩定，分別入住天水圍醫院、那打素醫院及屯門醫院；有1名留醫屯門醫院的傷者情况不明；另有16人經治理後出院。

旺角荃灣示威者打游擊 紅隧入口再遭堵

民間發起三罷，原定於7區舉行罷工集會，但不少示威者轉到附近遊行並包圍警署，示威活動蔓延。部分人以「快閃游擊戰」方式不斷轉移地點，當中在荃灣的示威者昨午在區內堵路，後來先後到荃灣警署、新界南警察總部、葵涌警署、長沙灣警署，之後回到起點荃灣。入夜後仍有大批示威者在大河道聚集，而該批示威者曾向葵涌警署投擲疑似燃燒彈。

元朗沒有罷工集會，但因市民不滿警方昨凌晨拘捕一名女示威者的手法，天水圍警署外有示威者聚集，並爆發衝突。

各區示威者昨堵塞多條主要幹道，包括夏愨道、彌敦道、龍翔道、楊屋道等；當中旺角約300名示威者昨午先堵塞旺角洗衣街，然後設多重路障癱瘓彌敦道，又衝擊尖沙嘴警署，直至傍晚6時半一度堵塞紅隧往港島方向入口；之後示威者包圍旺角及深水埗警署，直至凌晨仍有約百名警員與防暴警在彌敦道與旺角道交界與示威者對峙。

居民捱催淚彈稱無辜 警粗言喝罵

多間警署被圍，警方大量放催淚彈，惹來附近居民投訴，示威者傍晚約6時一度包圍荃灣新界南警察總部，防暴警察衝出總部外施放催淚彈，有荃灣花園居民在平台大呼「無辜」，換來警員以粗言喝罵。

（反修例風暴）