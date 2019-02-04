警6．9起放千催淚彈 拘420人 最小14歲 示威蔓延最少14區 日夜堵路游擊

新一輪示威演變成「打游擊」，且趨近民居，昨由清晨到深夜先後有主要幹道被堵塞、警署被毁壞或縱火，警方於多區武力清場，多度放催淚煙或開槍驅散示威者。

明報記者

特首林鄭月娥昨晨會見傳媒表示，有「極端暴力行為正將香港推向十分危險的境况」，又稱「這一種有人形容為玉石俱焚的做法」會將香港推上不歸路；她未有回應民間要求「撤回」修訂《逃犯條例》及設獨立調查的訴求。

未回應過期彈 人權組織促交代

民權觀察成員王浩賢指出，警方在人群管理措施分為不同武力級別，最低級武力是以警員人牆建立防線並推進，以驅散示威者，其後是施放胡椒噴劑及催淚水等，較高級別是放催淚彈及發射橡膠子彈等。他說，催淚彈屬「無差別」武力，一旦用作驅散，有可能影響無辜市民，批評警方近日驅散人群時「跳過較低武力做法」，很快便在民居附近放催淚彈，質疑「警方為了快速清場與便利自己執法」，卻漠視人權及對市民的影響。他亦促請警方向市民清晰交代曾否使用過期催淚彈。

警察公共關係科署理總警司余鎧均說，自6月起反修例示威整體和平有序，但自衝擊立法會後，多區示威愈演愈烈，包括有人投擲汽油彈、燃燒彈，將大型路牌擲向地面的警員等，又批評示威者發起連串不合作運動，漠視他人權利。她指示威者得寸進尺，昨日堵塞港九主要幹道，影響需緊急服務的市民。

放160橡膠彈150海綿彈 元朗襲擊拘23人

警方過去多日一直沒公布使用槍彈數量，昨稱將於每日下午4時舉行記招交代。警方數字顯示，6月9日至昨日凌晨拘捕420人，包括347男73女，年齡介乎14至76歲，他們涉暴動、非法集結、襲警、阻差辦公、藏有攻擊性武器。行動中139名警員受傷，兩人仍留醫，較嚴重是斷指或骨折。至於7月21日元朗白衣人襲擊市民事件，警方上周末再拘捕4人，至今23人被捕，涉非法集結。

警方另稱，昨日截至下午在全港拘捕82人，當中76人在天水圍被捕，涉非法集結。

未計及昨日多區清場行動，據警方最新數字，6月9日至前晚共施放約1000枚催淚彈、約160發橡膠子彈及約150發海綿彈。對於外界批評警方多次在民居附近放催淚彈，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥強調，不希望在民居附近使用催淚彈，事前有提醒居民關好門窗，並形容做法「逼不得已」。他解釋，施放催淚彈是為了在警方與示威者之間製造安全距離，避免雙方衝突，減少受傷機率。警方未有統計於民居附近放的催淚彈數目。

有傳媒拍攝到有催淚彈彈殼顯示疑似過期，江永祥被多次追問下仍無正面回應警方曾否使用過期催淚彈，僅稱警方使用彈藥有嚴謹指引，會根據原廠指引施放。

多區爆發暴力衝突，被問到警方有何能力處理現時局面，江永祥重申，警務處有信心處理事件，亦呼籲市民表達意見要守法，勿訴諸暴力。

（反修例風暴）

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