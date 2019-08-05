港澳辦中聯辦嚴厲譴責「國旗扔海」 新華社：破壞一國兩制 中央不會坐視

24泛民議員譴責警黃大仙站濫暴

而24名民主派議員昨日發表聯合聲明，譴責警察暴力，形容前晚黃大仙港鐵站內，一批防暴警察明顯以暴力對待手無寸鐵的市民，情景令人齒冷，又狠批警隊濫用武力似已成為常態，「警員面對市民隨時發惡似乎已成為風土病，以罔顧市民安全為依歸」，稱現時警民關係惡劣已超越臨界點，警隊必須重整紀律、重回正軌。

港澳辦發言人表示，扯下國旗並丟入海中的行徑，觸犯《中華人民共和國國旗法》和香港《國旗與國徽條例》，「公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏一國兩制原則底線，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情」，形容是對國家尊嚴「又一公開挑釁」。發言人表明堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。

中聯辦：國家尊嚴不容挑戰 須嚴懲

中聯辦嚴厲譴責極端激進分子侮辱國旗、挑戰國家主權的違法行徑，形容是繼7月21日激進示威者圍攻中聯辦、污損國徽後，對國家尊嚴又一次公開挑釁。中聯辦強調，國家主權和尊嚴不容挑戰，一國兩制原則底線不容觸碰，必須依法嚴懲此種無法無天惡行，又重申堅定支持特區政府和警方嚴正執法，依法懲治暴力犯罪分子，維護香港法治和社會穩定。

新華社時評昨說，極端勢力在幕後黑手指使下，暴力行為不斷升級，已對香港法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成嚴重損害，稱示威者一系列惡行「暴露了暴徒及其背後勢力試圖癱瘓特區政府，破壞一國兩制，爭奪特區管治權，以香港亂局牽制中國發展大局的圖謀」。

央視微博：胡喊亂鬧非民主自由

央視的微博昨發表題為「香港不能無休止亂下去」的評論文章，形容近兩個月來「少數狂徒愈發狂妄，暴力行動日益猖獗」，嚴重挑戰國家權威。文章形容，「胡喊亂鬧不是民主自由，更換不來繁榮發展」，若「香港滑入無政府主義的泥淖」，最終受害的是全體香港人民。

多個建制政黨亦發稿譴責事件，經民聯強烈譴責「暴徒毁壞國旗踐踏國家尊嚴」，促請政府及警隊嚴正執法；民建聯亦稱對這種嚴重損害國家主權和尊嚴的行為表示極為憤怒，要求警方嚴肅跟進。

明報記者

（反修例風暴）