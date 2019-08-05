衝突翌朝黃大仙宿舍架水馬 警員把守

記者昨早所見，警方以黑色垃圾膠袋遮蓋黃大仙警署外牆塗鴉，一街之隔的黃大仙紀律部隊宿舍，有機動部隊人員於門口把守，宿舍外閉路電視及車閘被毁，有職員重新安裝車閘，附近花槽留有被拆毁鐵欄，便衣警員及後到場架起水馬。

住戶：示威者不該影響街坊生活

居於宿舍17年的紀律部隊人員家屬李小姐表示，前晚有人「周圍擲嘢」，聽聞有住客受傷，認為示威者表達訴求需保持理性。她說，除了警察家屬，宿舍亦有不少「不關事」的消防及海關家屬居住，明白政府有問題，但示威者不該影響街坊生活。李小姐從討論區得悉，有人號召昨早再包圍宿舍，她擔心自己及小朋友安全，離開宿舍前特意向保安查詢可安全出入地點。

街坊：區內多老人院 不當放催淚彈

另一黃大仙居民李小姐表示，前晚警方施放催淚煙時「隔兩條街都聞到」，當時在家看直播，被催淚彈刺激至喉嚨不適。她表示，黃大仙有不少老人院及民居，批評警方在區內放催淚煙做法不當，「係咪因為催淚煙過期所以係咁放？」她又說，有示威者朝紀律部隊宿舍投擲雜物後，被警方搜身及拘捕，反之紀律部隊人員家屬朝示威者投擲玻璃樽則沒被追究，反問家屬是否有特權。

（反修例風暴）