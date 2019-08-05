3區衝突拘29人 一菲籍一韓男

民權觀察：無衝擊仍放彈 過量武力

香港迪士尼樂園證實，一名外籍演藝人員前晚被警方帶走。迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒回應本報查詢稱，該男子是樂園菲律賓籍舞蹈員，並指外籍員工工作期間鮮有討論香港近期局勢，不相信該同事會到旺角參與示威，估計或因身穿黑色衣服，加上言語不通令警員誤會。

黑衣菲籍舞蹈員稱買食物 非示威者

菲律賓傳媒ABS-CBN News報道，菲律賓駐港副總領事Germinia Aguilar-Usudan引述該名不願透露身分的被捕男子稱，前晚11時身穿黑色恤衫時在旺角被捕，當時他正前往買食物而非示威者，暫未被落案起訴，正等候警方調查結果，暫獲兩名義務律師協助。Usudan稱，會建議國民避免前往示威區及穿著黑白色衣服。

《韓國先驅報》報道，一名20多歲韓國男子被指參與非法集結而被捕，報道引述韓國駐港總領事官員稱，該名男子在昨晚凌晨2時於旺角被捕。該名官員稱，要求香港警方公允調查，將會知道該名男子到底積極參與示威，或是觀察角色。

（反修例風暴）