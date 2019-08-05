記者群遭噴椒擲催淚彈 背心燒焦

前晚至昨日凌晨時分黃大仙發生衝突期間，防暴警防線附近約100米範圍約有50名記者在場，未見有示威者，惟警員向記者方向投射手投式催淚彈，其間有催淚彈在本報記者附近爆開，記者背心遭燒焦、催淚煙灰散落身上，其後警方再度施放胡椒噴霧，本報記者拍攝期間亦被噴。現場亦有防暴警員推撞記者，其間有女記者被推倒地上。

有警稱「唔係著件衫就係記者」

而前晚旺角發生衝突期間，有警員將已身穿反光衣的記者從花槽高位拉到路上，該記者質疑為何有此行為時，警員高聲呵斥「唔得㗎？」、「唔係著件衫就係記者！」其間警員亦曾稱行車路為警方封鎖線，阻擋鏡頭，並以警棍將記者推至行人路上要求離開，稱「影相唔係大晒」。

警方：已盡量做到最好

對於上述事件，警察公共關係科高級警司余鎧均稱尊重新聞自由，當時已派傳媒聯絡員到場，但現場場面混亂，已盡量做到最好，更指記者往往站在警方與示威者之間拍攝，要注意自身安全。

至於警員在近日示威活動中多次以閃燈照射記者鏡頭，阻礙採訪，余鎧均稱，燈的用途包括照明及在示威者攻擊警方時辨別其身分，但稱場面混亂，開燈原因要詢問現場警員。有記者質疑警方將傳媒當成示威者，她則說沒有此想法。

（反修例風暴）