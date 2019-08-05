防暴警前晚進駐黃大仙 街坊圍警車呼「不歡迎」 紀律部隊宿舍變戰場 住戶示威者對打

前晚九龍3區衝突，警方共拘捕24男5女，介乎15至45歲，涉嫌非法集結、未能出示身分證明文件、阻礙警務人員執行職務及藏有攻擊性武器。醫管局表示，截至昨日早上6時共有18人送院，分別送往明愛醫院、廣華醫院及伊利沙伯醫院治理，情况穩定。

黃大仙區內65歲或以上長者佔比例達18.3%，為18區中最高，但前晚警民衝突卻成為主戰場之一。前晚旺角遊行後，有示威者「快閃」至黃大仙一帶，其間有男子被防暴警拘捕，居民要求放人並包圍、拍打警車，當時有人擲物，目測聚集者多無裝備。警方其後施放催淚彈，一度有人以蒸魚碟子蓋住催淚彈。警方施放催淚彈後，示威者陸續帶上裝備，亦有人勸無裝備的居民後退，現場亦見逾10輛車到場並打死火燈，相信是作義載。

住戶高空擲玻璃水彈

示威者射激光擲物

立法會議員譚文豪在現場直播時稱，目睹一名年逾70歲的老婦被胡椒噴霧噴中，表情痛苦，由急救員施救。早前絕食的「陳伯」陳裘基在現場欲調停，稱遭警以盾推倒並制服地上及箍頸。

在黃大仙警署附近的紀律部隊宿舍，示威者在外聚集，居民亦與示威者發生衝突，宿舍單位有人從高空擲玻璃，又擲下3個水彈，以及水樽等雜物；示威者則以激光射向數個單位及擲物，以及試圖破壞密碼鎖入內。其間有人燃點及投擲爆竹。有宿舍住客戴口罩與示威者互丟雜物，亦有示威者在龍翔道設路障，來回6線一度被堵塞。直至凌晨2時許，防暴警陸續登上警車離去。

尖沙嘴示威者巨丫叉射警署

尖沙嘴一帶前晚至昨日凌晨亦發生警民衝突，有示威者在尖沙嘴警署外，以巨型丫叉向警署發射磚塊，有人以丫叉配備波子等硬物射向警署，亦有人隔着圍欄、以長棒攻擊警署內的車輛，有私家車玻璃被毁。警方其後發稿表示，警署內有逾20車輛被毁。

警稱有人換衫混入人群

警察公共關係科高級警司余鎧均昨凌晨4時見記者，稱有示威者在黃大仙換衣服混入人群、製造事端，包圍警署及拆走閉路電視；被問到如何確認，她僅稱鏡頭可見有人在附近換衣服，不排除有示威者混入群眾。

警方昨早發稿嚴厲譴責目無法紀行為，稱絕不姑息任何暴力行為。

明報記者

（反修例風暴）