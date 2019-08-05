參加者：請假罷工 攜子女遊行言傳身教

將軍澳居民黃先生及黃太，昨日帶同12及14歲女兒參加遊行，抱病上陣的黃太說，「誰會想大熱天時，每個星期上街？是因為政府不聽民意」。黃太擔任學前教育工作，她稱不滿警方表現，特別是早前元朗無差別襲擊事件，警方遲遲未到現場，「我怎向小朋友講，警察是保護市民，維持秩序？」她說不擔心參加遊行會遇上衝突，「香港仍有一班人想和平示威，就算有衝突，我們都會保護子女離開」。

「現在不教 日後不知有無機會教」

黃先生說今日會支持罷工，從事設計業的他已向公司請假，「上司好體諒、不影響工作進度就無問題」，不擔心秋後算帳。黃先生說以往不常參加遊行集會，「都是六四集會居多」，但今次修例風波令他「忍唔住」想上街，希望藉機教女兒「遇到不公義時要發聲」，「現在不教（女兒）日後不知有無機會教」。

另一名育有8歲女兒的黎小姐說，不想女兒活在「童話世界」，「要知道現實世界發生的事」，黎小姐稱集會表達意見是「基本人權」，形容上街是「公民教育」，「趁還有自由空間，就帶她（女兒）來感受一下」。

（反修例風暴）