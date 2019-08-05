將軍澳清場 警扑傷街坊頭 遊行後佔路 蛋磚掟警署

200示威者快閃堵路

昨午遊行原定由港鐵寶琳站寶翠花園起步，至終點將軍澳單車館公園。晚上7時起，大批黑衣示威者聚集在港鐵將軍澳站、PopCorn商場，佔據寶邑路及唐俊街交界多條行車線，人潮一度推進到將軍澳廣場外，並以共享單車、垃圾桶、鐵欄等築成路障。晚上10時半，約200示威者堵塞寶順路連接將軍澳隧道，現場傳出有警員到場後，氣氛緊張，示威者高呼「走呀、返屋企」後散開，半小時後，大批持盾的防暴警察由隧道入口推進，一度與示威者在百米範圍內對峙。

居民看直播趕至 一度千人圍警

至晚上近11時，防暴警仍與數十名將軍澳居民於寶順路附近的公園對峙，警方一度上警車撤退，居民一邊叫喊警方收隊，防暴警卻突然下車，並追打在場市民。一名年約50歲陳姓男子與兒子經過時，男子走避不及，被防暴警用警棍打傷頭部流血，一度暈倒在地被警察包圍。其子在警察防線外呼喚父親，並向警方稱父親正服用薄血藥，怕他流血不止。有附近居民稱見到直播趕到現場，一度有上千人圍住警方。陳先生表明自己「無辜」，只是在現場散步，被擊中後一度感到暈眩，跌坐地上，他說警方並無將他拘捕，其後陳送院治理。

申請方稱昨15萬人遊行

昨日遊行隊伍於下午2時半於寶琳寶翠花園出發，至晚上近7時，龍尾抵達單車館集合場地。遊行「不反對通知書」的申請人伍偉衡稱，估計有15萬人參加是次遊行，警方稱經原定遊行路線，最高峰人數為2.7萬人。

遊行在下午4時至近傍晚，示威者途經將軍澳警署時，多度向警署投擲雞蛋。下午近5時，有戴口罩頭盔黑衣青年於警署外擲蛋後，有防暴警員一度從警署出來驅趕，至傍晚6時許，再有示威者向警署掟蛋、掟磚頭，警署多塊玻璃窗破損。

警方表示，有大批激進示威者聚集在將軍澳警署外，警方將因應現場情况短時間內驅散示威者，示威者後於半小時內散去。

明報記者

（反修例風暴）