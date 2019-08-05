西區集會變「快閃戰」 港九多區對峙 銅鑼灣1分鐘射逾20催淚彈 示威者放火燒雜物

政府：暴力違法示威不斷擴散

政府昨晚11時22分發新聞稿稱，昨午起有示威者惡意破壞將軍澳警署、在西區堵路；至晚上大批示威者在銅鑼灣一帶集結，再次堵塞紅磡海底隧道出入口、破壞警車和交通燈、襲擊警務人員以至縱火，再次顯示暴力及違法示威正不斷擴散，將香港推向極為危險的邊緣，特區政府予以強烈譴責。

西區集會大會稱2萬人

昨午共有兩場遊行及集會，除了將軍澳遊行，有市民發起下午5時於西區堅尼地城卑路乍灣公園集會。參加集會市民坐滿公園整個露天廣場，大會表示約2萬人參加，部分人身穿黑衣，大台掛上「撤回惡法」及「明日香港，我哋話事」的大型標語，參與者高叫「光復香港，時代革命」口號。另有中學生、大學生以及銀髮族輪流上台發言，他們均呼籲周一響應罷工。

未能往中聯辦 轉戰銅鑼灣觀塘黃大仙

集會期間，有數百名示威者在公園旁邊的堅尼地城海旁，呼籲集會者加入「行街」，約傍晚6時前向西環方向前進，沿途呼叫今日罷工。同一時間，警方在西環設下多重防線，除中聯辦門外有大批警員，沿海旁遊行的示威者亦因警方防線，轉入屈地街再轉出皇后大道西，惟警方在皇后大道西及水街設下封鎖線，並約於7時15分施放催淚彈，示威者未能前往中聯辦。但隨即有該區居民落樓指罵警員故亂施放催淚彈，稱催淚煙攻入15樓的單位（見另稿）。

堵塞軒尼詩道紅隧出入口

示威者與警方對峙約半小時，示威者突然向相反方向走，從香港大學站乘搭港鐵，約8時抵達銅鑼灣，迅速在崇光百貨外以水馬及雪糕筒等雜物築起路障，有人塗黑交通燈，又剪斷數盞交通燈電線，即時癱瘓軒尼詩道東行線交通。其間有示威者與兩名外籍人士口角，並一度有肢體推撞。警方在銅鑼灣及灣仔與示威者追逐戰，並在銅鑼灣鬧市施放催淚彈，波斯富街遺下10多粒彈殼，現場並檢獲疑似橡膠子彈彈頭的黑色硬橡膠粒。

至晚上9時許，示威者向海旁方向推進，並以水馬等雜物堵塞告士打道西行線及紅隧出入口，令車輛無法通過，現場交通非常擠塞。大批防暴警察晚上約9時後趕至清場，告士打道爆發連場衝突，警方在1分鐘內發射逾20枚催淚彈，街上瞬間煙霧瀰漫，示威者退到內街築起防線，部分人轉到九龍東，一度包圍觀塘警署。直至凌晨，觀塘警署門外仍有數十名示威者聚集，有人向警署擲磚，又塗污警署外牆，鯉魚門道一度被堵塞，大批防暴警察在警署外戒備。

天水圍防暴警抬女示威者到警署

天水圍警署外深夜有警民對峙，防暴警衝入天耀廣場，一名穿裙女示威者被捕，被防暴警由天耀輕鐵站抬至警署，觸發市民情緒，有人以粗口指罵警員，有防暴警亦出言挑釁市民，稱「有膽過嚟呀」。

明報記者

（反修例風暴）