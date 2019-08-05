預料多市民受傷 公共醫生協會籲醫護緊守崗位

公共醫療醫生協會昨在facebook發帖，表示以現時社會氣氛和警方處理群眾聚集的手法，有很多市民或會在參與各處活動時受傷，故呼籲前線和臨牀醫護人員緊守崗位。

穿制服表達意見宜戴口罩

該會稱已與醫管局管理層聯絡，要求部門主管體諒因交通和各種情况而未能準時上班的醫護人員，並减少非常規同事，例如護士學生上班，獲局方正面反應。該會又提醒醫護人員穿著制服表達意見時，「需符合感染控制守則」，例如戴上口罩；亦要避免引起市民不安而質疑醫護人員的專業和中立。

身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒昨在商台節目表示，罷工不能解決所有問題，而會影響香港運作。他說有示威者發起不合作運動，阻延交通及運輸工具行駛，是超越罷工和不應該，希望示威者選擇從溝通上解決問題，不要用仇視的態度做出影響或傷害香港的事情。

（反修例風暴）