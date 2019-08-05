預料多市民受傷 公共醫生協會籲醫護緊守崗位

【明報專訊】反對《逃犯條例》修訂行動持續，今天（5日）將發起全港大罷工。食物及衛生局長陳肇始呼籲醫護人員和平理性表達意見，照顧自身安全，並以病人福祉為先。陳肇始昨日（4日）出席活動後表示，十分關注公營醫護服務有可能出現罷工，但暫未知是否有醫護人員參與罷工及有關數字，稱醫院管理局會作準備，跟不同醫院聯網總監及工作人員了解情况，亦會與醫護人員工會溝通。
公共醫療醫生協會昨在facebook發帖，表示以現時社會氣氛和警方處理群眾聚集的手法，有很多市民或會在參與各處活動時受傷，故呼籲前線和臨牀醫護人員緊守崗位。
穿制服表達意見宜戴口罩
該會稱已與醫管局管理層聯絡，要求部門主管體諒因交通和各種情况而未能準時上班的醫護人員，並减少非常規同事，例如護士學生上班，獲局方正面反應。該會又提醒醫護人員穿著制服表達意見時，「需符合感染控制守則」，例如戴上口罩；亦要避免引起市民不安而質疑醫護人員的專業和中立。
身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒昨在商台節目表示，罷工不能解決所有問題，而會影響香港運作。他說有示威者發起不合作運動，阻延交通及運輸工具行駛，是超越罷工和不應該，希望示威者選擇從溝通上解決問題，不要用仇視的態度做出影響或傷害香港的事情。