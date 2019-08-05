職工盟：政治罷工無保障 籲僱主理解勿罰

倘罷工者被懲罰歧視

會蒐集資料公布公司名稱

吳敏兒表示，不少小型零售店舖和食肆僱主均表示今天不會開門，因相信員工今天會因交通問題不能上班，而大企業的管理層亦預料同事未能上班，部分希望員工在家工作，部分則尊重員工罷工決定。

對於有僱員為免被僱主追究，以請年假方式參與「罷工」，吳敏兒表示，請年假是員工權利，僱主不應秋後算帳。

請年假「罷工」屬員工權利

根據《僱傭條例》第9（2）條，僱主無權以僱員參加罷工而終止其僱傭合約。不過，根據《職工會條例》第2條對罷工的釋義，罷工是指「一群受僱用的人經共同協定而停止工作，或任何數目的受僱用的人因發生糾紛而一致拒絕、或經達成共識而拒絕繼續為某僱主工作，作為迫使他們的僱主、另一人或另一群人的僱主，或任何受僱的人或一群受僱的人，接受或不接受僱傭條款或條件或影響僱傭的條款或條件的方法」。換言之，現行法例只保障經濟罷工。

（反修例風暴）