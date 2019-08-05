7區集會 金鐘旺角申辦者稱無後續活動

荃灣無申不反對通知書

根據警方發出的不反對通知書，金鐘和黃大仙集會於午夜12時前結束，沙田集會結束時間為晚上11時，屯門為晚上10時，旺角和大埔則為下午5時。申請金鐘集會不反對通知書的香港眾志周庭表示，難預計明日金鐘出席人數，因7區同時有集會過去較少發生，而金鐘集會沒安排後續行動。她強調，政府和警隊對香港現時局勢要負很大責任。

申請旺角集會的劉頴匡表示，相信市民習慣到金鐘集會，故旺角未必會有很多人出席，旺角集會沒有後續行動，但相信市民若見到其他地區需要「支援」，便會「自動自覺」。

近期多次遊行集會後發生警民衝突，劉頴匡強調，警方處理示威的手法是引致衝突的主因，呼籲警方保持克制，不應「小小事都（施放）催淚彈」。

屯門申辦者：警稱不現身集會附近免衝突

申請屯門集會的林先生表示，不會呼籲集會後的後續行動，但若示威者用其他方式表達訴求，他都會支持。林先生透露，警方曾表達不會出現在屯門集會現場或附近，以免引起衝突，他說即使今日「發生一些狀况」，也希望警方克制。

（反修例風暴）