罷工浪潮至 衝擊陸空交通 示威者破壞交通燈 網民擬堵隧堵路 民航處職員集體告假

職工盟籲勞資齊心 工聯會促勿罷工

職工盟主席吳敏兒表示，根據各行業的罷工聯署，預料今日罷工規模不小，呼籲僱主「不要秋後算帳」，希望勞資雙方齊心，促使政府回應市民訴求。工聯會轄下4個運輸業屬會昨呼籲公共交通從業員勿參與罷工，稱從業員應保持專業，為巿民提供交通服務。

政府籲市民緊守工作崗位 公務員團結

政府發言人昨呼籲市民「緊守工作崗位」，又重申公務員隊伍「必須保持團結」、「以香港整體利益為依歸」，公務員「切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民的公共服務，避免動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心」。

航空交管部昨1/3人告病假 機場減升降量

空運方面，一群民航處航空交通管制員昨發聲明，稱昨日即日起按章工作，「待時機成熟，我們不排除罷工的可能性，直至政府正面回應民間五大訴求」。有空管主任向本報記者證實，昨日民航處航空交通管理部有三分之一職員告病假，包括機場指揮塔和空管中心的雷達控制員。至於多人告假對昨日服務影響，該職員稱有公務在身的同事要取消外訪以填補空缺。

知情者透露，因應罷工浪潮，機場今日中午開始，每小時的航班升降容量會由68班減至34班，並由雙跑道改成單跑道運作，直至明早6時。機管局發言人昨表示，今日可能出現一些影響機場運作的情况，呼籲旅客確認航班後才出發往機場。民航處表示，會按既定機制安排人員工作，一如以往以專業和盡忠職守的態度為市民服務。

銅鑼灣最少34交通燈被塗鴉損毁

昨日的銅鑼灣示威中，示威者在堵塞軒尼詩道時，破壞多組交通燈，包括噴黑或剪斷電線，務求令交通燈今日不能運作，配合今天「三罷」。本報記者所見，由銅鑼灣怡和街、記利佐治街至邊寧頓街，至少34支交通燈被塗鴉或弄毁至沒有亮燈。另外，聚集在觀塘警署外的示威者亦破壞附近交通燈。

陸運方面，港鐵發言人昨表示，會密切監察情况，靈活調配人手盡力提供服務，並呼籲乘客不要作出阻礙車門或其他影響列車運作的行為。九巴發言人表示會密切留意情况，作出相應調配。對於有示威者擬再堵塞紅磡海底隧道，管理紅隧的俊和隧道管理有限公司昨表示沒有評論。

政府發言人表示，運輸署會與警方、公共運輸服務和隧道管理營辦商緊密聯繫，在道路或鐵路服務受影響時，盡快協調和實施相應交通安排，呼籲市民留意最新交通資訊。

近期警民衝突引致多人受傷，醫管局發言人昨表示，會密切留意今日的大型群眾活動，以及可能出現未能預料的交通情况，各公立醫院會在有需要時應變，確保病人服務不受影響。對於罷工，發言人表示理解員工表達意見的行為，相信醫護人員會繼續秉承專業精神，為市民提供醫療服務。消防處昨表示，至今未接獲員工參與罷工的報告。

明報記者

（反修例風暴）

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