機管局傳記錄缺勤人數 員工指白色恐怖

CEO發電郵籲緊守崗位

機管局工程部員工吳先生說，全體員工前日接到匿名電郵，呼籲員工周一罷工「光復香港，時代革命」，隨後行政總裁林天福向員工發電郵，表明「期盼大家繼續緊守崗位，無論是周一或其他時候，一如既往提供高效優秀的服務」，又指不應讓個人意見或情緒影響專業工作，重申職責是要確保機場運作在任何情况均不受影響。

吳說員工之間流傳來自管理層的電話短訊，指部分主管周一朝早9時半前要記錄當天部門內請年假、病假及無故缺勤的員工人數，以供早上10時半管理層開會之用。吳說入職6年多，從未聽過主管要記錄請假及缺勤人數，認為機管局散播白色恐怖，但他預告周一會照樣「睇醫生，請病假」，並知道部門有約10多人屆時將請「病假」。

500店罷市 遵理全線停課

機管局發言人回應稱，發給全體員工的電郵中表示機場是本港最重要設施之一，期盼員工繼續緊守崗位，提供高效優秀服務，機管局會協調各部門工作維持機場運作暢順。

響應「三罷」的商店持續增加至逾500間。遵理學校昨宣布周一全線分校停課、暫停開放及服務；柏茵音樂院發公告稱，考慮到周一各區有大型活動，為確保同學、導師及同事安全，全線近40間分校休息一天。

約80名現於各醫院實習的理工大學放射系實習生表明周一將罷課、罷工，已把聯署聲明呈交校方；理大回覆稱知悉，尊重員工表達自由，在不影響大學運作前提下，各主管將按既定人事管理程序安排。

醫護難罷工 黑衣黑口罩聲援

部分行業如醫護難以參與罷工，醫院管理局職工總會發動周一醫護人員穿黑衣、戴黑口罩聲援「三罷」，要求政府回應五大訴求。醫管局發言人稱理解員工表達意見的行為，會與各方溝通，相信醫護人員會繼續秉承專業精神。

（反修例風暴）