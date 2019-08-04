質疑三罷無作用 廠商會：此風不可長 批環境轉差損經濟 分析：影響不大

吳宏斌：意識不良 罷工一小時亦不支持

廠商會會長吳宏斌昨於港台節目《星期六問責》上說，每個市民均要為自己的行為負責，現時不少行業人手不足，罷工是不良意識，此風氣不可長，所以即使只是一日或一小時，他亦不支持罷工。他說現時營商環境已轉差，罷工將破壞經濟，質疑對市民有何好處，商界無法支持，「罷工是否可令政府會『跪低』？若我是政府，我會更加堅強、強硬，不是你激烈，政府就要順從」。

吳說，近月全球各地的客戶從新聞見到香港亂局，以他所知，很多大型會議考慮應否轉移到新加坡舉辦。他擔心香港過去數十年建立的良好營商環境將毁於一旦。

工總名譽會長：40年未見政治罷工 難料影響

至於「三罷」帶來的影響，工總名譽會長郭振華在同一節目中稱，從商40多年來從未遇過因政治問題而發起的罷工，因此難以估算影響，但相信會增加在港經營的風險成本，影響日後會慢慢浮現。他又說，若僱員罷工對工作有影響，相信僱主會記在心中，提醒每個崗位均有表達意見的權利，但同時亦有社會責任，表達意見時都要選擇對本身崗位影響較小的方式。

零售界議員：影響旅客印象 海外旅團減

批發及零售界立法會議員邵家輝昨早在商台節目《政經星期六》表示，修訂《逃犯條例》引發的示威活動影響旅客對香港的印象，導致近月海外旅行團數量減五成，認為近月示威活動帶來的影響，遠超2003年SARS和2014年佔領運動時期。邵說業界看不到出路，有中小企老闆考慮若生意額持續下滑，將會裁員，甚至結業。

出席同一節目的交通銀行香港首席經濟及策略師羅家聰反駁，環球經濟衰退，本港經濟難免受影響，除非本港樓市出問題，否則短期的經濟收縮或衰退，不會引發裁員潮，但不排除有零星裁員。他指罷工不太影響整體經濟，特別對本地生產總值影響有限，因當中有很多其他社會環節支撐。

明報記者

（反修例風暴）