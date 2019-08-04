跨光譜知識分子聯署 提6訴求遏局勢惡化

聯署題為《一群不同界別，跨政治光譜的公共知識分子對當前管治危機聯署聲明》，內文提到，自6月反修例運動開始，社會空前撕裂，官民激烈對立，抗爭者與警隊更衝突不斷，跨政治光譜的公共知識分子決定摒棄政見分歧，共同呼籲政府及社會各界以實際行動，遏止局勢惡化。

如惡化將葬送年輕人前途

聯署有6點要求，包括撤回逃犯條例修訂草案；堅持香港的法治核心價值、恪守公平公義原則；保持克制，避免事件惡化帶來傷亡；成立獨立調查委員會以檢討施政及提出改善建議；行政長官應考慮特赦涉案者；以及恢復社會契約，鞏固市民信心。又稱「我們必須嚴正指出，衝突如繼續惡化，只會葬送數代香港人的努力及年輕人的前途」。

有份聯署者還包括學者陳成斌、彭麗君、黃慧貞、陸尚勤、葉漢浩、李展華、民主思路前聯席召集人麥嘉晉、曾獲十大傑出青年的楊秉基、媒體界的潘源良、立言香港召集人張秀賢等。

（反修例風暴）