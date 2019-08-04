麥美娟不滿特首露面只去酒會 憂衝突惡化 張超雄：不知有無命回來

麥指政府回應訴求不足

麥美娟認為，政府過去兩個月以來少有回應市民訴求，露面時只是去酒會，予市民印象不好，應有更好方法處理。她又說，佔中時每日都有「4點鐘許sir」向市民闢謠及講解社會情况，今次也應該安排發言人，「就算不是日日做，都定期要有記招」。對於建制派不願意開會的指控，她並不同意，指立法會大樓受嚴重破壞，消防及保安系統未完全恢復，「客觀條件令我們不能開會」。

張超雄說，目前社會矛盾「沸騰」，擔心街頭抗爭或警察所用的武力「分分鐘搞出人命」，不少民主派議員嘗試調停衝突，但擔心性命難保，「我們去到一個地步，真的不知下星期有無命」。

張超雄又形容上周五晚數萬名公務員集會是「聞所未聞」，但政府仍麻木不仁，不願回應市民訴求，只會令社會矛盾加劇。他擔心暴力衝突永無休止，日後亦需非常長時間填補撕裂，「暴力只會產生更多暴力，仇恨只會滋長更多仇恨，無法回頭」，市民應以新方法，即罷工引起迴響，「我們回看歷史，如果社會大罷工，政府最後都要『跪低』」。民主黨黃碧雲亦說，罷工是打工仔最能承擔、最溫和及非暴力的抗爭方法。

民建聯議員蔣麗芸說，教師和社工靠公帑支薪，即使罷工仍「有糧出」，但小商戶只有幾個員工，若員工罷工，商戶就要關門停做生意，最終或致店舖結業。麥美娟說社會上對罷工意見分歧，若以罷工迫使政府回應訴求，會令社會更分化。

（反修例風暴）