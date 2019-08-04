反暴力集會 被打司機：沒生氣 青年要教育

大會：9萬人出席 警：高峰2.6萬

音樂會唱出多首歌曲，包括曾在民主派集會聽到的樂隊Beyond名曲《光輝歲月》和《Amani》。有人派發白底紅字、前印「保護家園」、後印「維護法治」字樣T恤。派T恤的王先生說不知衣服由誰印製，只是幫忙派發。

客貨車司機陳先生稱在7月21日中環附近被打，他憶述當時有另外3個司機把示威者堵路的水馬拉開，他上前與示威者說了一句「玩還玩，放番個生口畀啲車走」，就開始與示威者口角，被圍毆，客貨車被破壞。他說沒有生年輕人的氣，希望眾人「將心比己」。陳稱有朋友邀請他在集會分享，他並非支持集會，而是希望有平台分享想法。

陳先生認為，年輕人因習慣網上說話方式，忘記了尊重和禮貌，但他認為不應責罵年輕人，「我們是否要教好他們呢？」陳先生雖認為特首林鄭月娥的做法不對，民主派制衡政府亦是正確，但他不同意「為反而反」，「香港是否只剩下左派和右派？不是你死就我亡？」

現場有小量年輕人與家人一同到場，升中六的嘉諾撒聖方濟各書院嚴同學認為，爭取自由不是問題，但不可打人，「香港警察已經好仁慈，暴動如此犀利警察都只用催淚彈」，而使用橡膠子彈則需看是否有上級指示。就元朗襲擊案，她說看到多人受傷都感到難過，但始終相信香港警察。

立法會議員何君堯亦現身集會，台下的人大叫「加油」、「支持何君堯」。何君堯說香港警隊已有「無限包容的心」，若現時香港發生的衝突情况發生在外國，「應該不知有多少人瞓低」。他認為要繼續支持警察、反暴力。

何君堯：學生變文盲失理性

集會期間，台上有人批評示威者是暴徒，指他們的衝擊行為是「企圖殺警」，又指年輕人把父母當仇人，指斥現在學校「教壞人」。何君堯稱：「現時讀得最多書學生變文盲，失理性，看不明修例草案。」香港政研會主席鄧德成說，是次為暑假期間最後一個集會，稱香港要休息，進入「休漁期」。他對集會感滿意，形容現場和平、理性，呼籲港人和平表達訴求。

（反修例風暴）