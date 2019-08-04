市民籲堵路、不合作 警表遺憾 今將軍澳及港島西活動 明3區獲不反對通知書

將軍澳部分街市鮮食售清

警方早前發出不反對通知書，將軍澳寶翠公園集會中午開始，下午2時半起遊行至香港單車館公園中央草坪，晚上8時結束。另外，有市民計劃下午5時在西環卑路乍灣公園集會，根據不反對通知書，集會至晚上9時結束。受遊行影響，將軍澳部分街巿魚檔及豬肉檔的鮮食昨午被搶購一空，有檔主稱生意上升，今日區內雖有遊行，亦會照常營業。

周一7區集會方面，警方回覆稱，已就金鐘添馬公園集會、黃大仙廣場集會和屯門文娛廣場集會批出不反對通知書，而警方正與有關人等就旺角麥花臣球場、大埔天后宮風水廣場及沙田百步梯集會溝通，會按機制考慮是否發出不反對通知書。

至於荃灣區荃灣公園集會，其組織者曾表示不打算申請不反對通知書，只呼籲市民自發去「賞花賞樹思考前路」，警方稱會密切留意情况，做風險評估，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公共安全。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊昨在記者會上表示，留意到有人呼籲8．5罷工及發起不合作運動，如堵塞交通、隧道內扮撞車、阻礙港鐵車門關上等。他說，警方對這些鼓吹擾亂及阻塞交通、影響社會秩序的不負責任言論感到非常遺憾，強調這些行為屬違法，並呼籲市民和平理性表達訴求。

過去部分遊行，警方清場時使用催淚彈波及民居，前晚馬鞍山亦有警員在無警示下發射胡椒彈，被問是否一旦有暴力場面，即使鄰近民居，警方亦會用催淚彈，這做法是否已成為「恒常戰術」，吳樂俊說，暫不掌握馬鞍山事件細節，未能回應，但強調警方使用武力有嚴格指引。東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷補充說，過去有部分激進的人在遊行後使用武力，警方「別無他法下，使用最低武力控制場面」，又稱盡力與當區持份者聯繫。

稱倘示威和平 毋須調配水炮車

被問到會在什麼情况下出動水炮車，吳樂俊稱「人群管理特別用途車輛」仍在路試階段，完成後可調配，但他強調調配有嚴格指引，若示威活動和平理性，絕對毋須調配。

明報記者

（反修例風暴）