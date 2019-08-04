王永平談公僕政治中立 被質疑說法前後不一

王永平在公務員集會上發言稱，有關公務員守則中提及的政治中立，「10年前是我寫的」，並指很多人以為「政治中立」等於向行政長官及政府忠誠，但真正意思「絕對不存在向個人忠誠」，而是向體制、制度及整個社會忠誠，說法獲在場人士掌聲。

前日稱「不存在向個人忠誠」

任局長時稱「對在任特首盡忠」

曾鈺成昨在報章《香港仔》撰文稱，王永平任公務員事務局長時，曾於2004年6月9日到立法會回答議員質詢，當時他解釋公務員政治中立的意思是「建基於效忠政府的責任」，「對在任的行政長官和主要官員盡忠」，以及「在政府作出決定後，不論個人立場如何，公務員應全力支持」。曾鈺成說，特首已就示威者「五大訴求」作決定，質疑公務員若公開提出不同於政府決定的要求，「怎能符合當年王局長所提的守則呢？」對於王稱自己「10年前寫政治中立」，曾鈺成稱王永平於2000至06年出任公務員事務局長，「10年前他早已離開政府」，而「公務員政治中立」的觀念在他出任主要官員之前已存在，質疑王「憑什麼資格」告訴公務員毋須理會守則。

王：向體制忠誠 引伸向市民忠誠

葉劉淑儀昨於facebook個人專頁上發帖，同樣引述王永平2004年在立法會的發言，並問王︰「是否失憶？抑或將昔日為官之言及原則完全拋諸腦後？」王永平回覆本報查詢時說「無興趣跟別人爭辯」，亦承認政治中立這「概念」一早存在，但對於其詳細解釋，是2002年政府推行問責制時，由出任公務員事務局長的他撰寫。他認為公務員忠誠「不應詮譯為對特首的個人忠誠，而是向體制（特首為首）的忠誠」，而由於特首是按《基本法》向市民負責，故公務員忠誠可引伸為向市民忠誠。王永平重申，其發言是想指出不應用「公務員政治中立」壓制公務員的政治權利及公民身分。

政府昨再發稿闡釋公務員政治中立原則，亦引述王永平2004年在立法會答議員質詢的話，強調官員解釋政治中立原則的涵義從來一致。

（反修例風暴）