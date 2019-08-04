青年涉藏煙霧彈還押 辯方：警以起訴家人逼招認

被告盧俊希（23歲）報稱任職起重機司機，控罪指他於天瑞邨一單位中，明知而管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和糖。

涉案單位藏啤酒瓶白電油

控方指控罪嚴重，被告有潛逃風險，反對他擔保，並申請押後案件以待警方進一步調查。據了解，警方在涉案單位找到30個煙霧彈、22個製作中的煙霧彈、一些材料、工具及製造煙霧彈方法的小冊子；警方又在被告睡房找到啤酒瓶、白電油。

被告由資深大律師潘熙代表申請保釋，稱被告有穩定工作，在香港土生土長，承諾不會潛逃。潘熙說，煙霧彈相關案件判刑為3個月至兩年，若控方需時6個月至一年才展開審訊，被告被還押的時間將會不合比例地長。

官：倘集會使用會致恐慌

潘熙力陳現時證據沒有證明被告擁有的物品具殺傷力。裁判官反駁，若被告在公眾集會中使用煙霧彈，其他人不會知道是否具殺傷力，而煙霧會造成恐慌，目前社會仍繼續有大型集會，有理由相信若被告保釋，有可能重犯，故拒絕其保釋，下令還押至10月3日，在屯門裁判法院再訊。

【案件編號：FLCC3486/19】

（反修例風暴）