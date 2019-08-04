無人擲物零威脅 無警示向天橋開槍捱轟

警：會跟從嚴格指引辦事

警方昨早就近日多個集會及遊行的安排見傳媒，被問及前晚警方為何在無警示下發射胡椒球，港島總區高級警司（行動）吳樂俊強調警方使用武力上有嚴格指引，亦會跟從指引辦事，未有掌握事件細節，會稍後交代。

居於馬鞍山約30年的何小姐事發時身處距離「速龍小隊」約5米，監察警方有否濫權行為。她說，當時行人天橋上有途人大聲要求警察「快啲走」，又以粗言穢語指罵警員，有途人以雨傘敲擊欄杆，她形容橋下的速龍小隊成員「情緒失控」，向行人天橋發射5至6發胡椒彈，並以強光照射天橋，當時天橋上約有10餘人靠窗。她說，速龍開槍前沒有舉旗警告，亦聽不到警方作出口頭警告，當時橋上無人衝擊或擲下物件。

民權觀察成員王浩賢批評警方前晚是濫用武力，根據網上片段，天橋上的市民只是高叫口號或與警員口角，並無向警員拋擲雜物，警員生命無受威脅，警方無合理理由發射胡椒球。

遇言語對抗 警手冊倡口頭勸喻

本報翻查警方《程序手冊》第29章有關武力使用層次的章節，顯示若遇到言語上的對抗，手冊建議警員以口頭勸喻或設立鐵馬阻隔等方式解決；只有遇到致命武力攻擊才建議使用槍械。

警方昨早在馬鞍山警署外架設10多個巨型水馬及金屬活動閘，以防示威者衝擊。涉事行人天橋玻璃圍欄則仍留有多個胡椒彈痕，有市民在玻璃上貼上告示貼，化身「連儂牆」，表達對警方開槍的不滿。

（反修例風暴）