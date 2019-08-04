警擅闖屋苑捉住客 開門保安停職 事主稱只罵警沒衝擊 轟警無視守則

叫警「唔好濫暴」 被指「係咪襲警」

雅景臺為房協管理，與馬鞍山警署僅一街之隔。住戶司徒先生說，前晚在屋苑大門外觀察警方清場，看到4名警員圍着一名記者，他於是大叫「我哋監察住你」、「唔好濫用暴力」等，此時其他警員走在該4名警員前，以圖阻擋視線。未幾一批防暴警衝向他和背後的街坊，眾人隨即退入屋苑大堂，一名持警棍的警員扯着他，不斷質問「你係咪襲警」。司徒說當時腦袋一片空白，亦無反抗，其後一名警官輕拍該警員的肩膊，所有闖入屋苑大堂的警員才離開。

司徒回家後發現右耳受傷，估計是與警員糾纏時弄傷。他認為警方做法非常不合理，「完全忘記守則內容」，強調自己「沒有包圍警署，沒有衝擊，只是監察，也沒有向警員擲物件」，充其量只是以粗言穢語指罵警員。本報向警方查詢進入私人屋苑執法的理據，截稿前未獲回應。

房協：警無提要求無通知

有網民拍到片段，可見屋苑一名男保安員按下開門掣讓防暴警察進入屋苑大堂。雅景臺昨就事件舉行居民大會，沙田區議員丁仕元引述會上內容稱，涉事保安員已被即時停職，保安亦會加派人手，有街坊自發組織糾察隊協助住戶回家。房協回應稱，屋苑屬私人地方，警方若要求進入執法，保安會先要求警方出示證件及了解原因，前晚有警方進入屋苑大堂，警方事前並沒有提出要求或通知。

曾任輔警的雅景臺住戶曾先生前晚在屋苑平台目擊事件，他說事發時只有一群住戶叫警員不要打人，警方根本不需要亦沒理據衝進屋苑，「給我的感覺是他們進來『兇』人，『兇』完人就出去」。他認為警方只有在拘捕干犯嚴重罪行的疑犯時才可進入私人屋苑，因警例賦予他們這方面的權力。

大律師批「離譜的濫權」 質疑警挑釁

大律師黃宇逸批評警方進入私人屋苑範圍是「離譜的濫權」，更質疑警員「沉不住氣」進入屋苑挑釁。他解釋，根據法例第232章《警隊條例》第50條，警方只有持搜查令或該處有「須予逮捕的人」，才可進入私人屋苑範圍。

將軍澳今遊行 屋苑貼告示防警亂入

將軍澳今天有大型遊行。調景嶺大型屋苑維景灣畔昨貼出告示，指前日有警員在屋苑外圍偵察，疑與今日部署有關，故業委會與服務處嚴正聲明，如非屋苑內發生罪案、居民或管理公司報警，警方勿進入屋苑，以免造成混亂。維景灣畔業委會主席兼西貢區議員陳繼偉說，早前沙田新城市廣場及前晚馬鞍山雅景臺事件後，屋苑居民非常擔心警察進入維景灣畔會演變成大規模衝突，故預先與物業管理公司聯絡，並張貼告示，「我們會在閘口截停警察，問清楚發生什麼事，警察不是想怎樣就可怎樣」。

物管業界：保安憂阻差辦公

有從事物業管理界近30年的物管公司負責人稱，保安員若發現警員要入屋苑大堂追捕住戶，除非業主立案法團即場拒絕警方要求，否則保安員擔心阻差辦公，也會開門。有大型屋苑法團主席說，保安員應先了解警察進入屋苑所為何事，並即時通知控制中心。

明報記者

（反修例風暴）