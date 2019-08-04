憂青年捱餓 派飯組飯糰打氣：盼知有人支持

旺角遊行昨起步前，在大角嘴晏架街遊樂場集會人潮中，李小姐帶來一盤炸雞。她說有相識的店舖願免費為示威者提供食物，因此昨幫忙到來派發炸雞。另一邊廂，在遊樂場入口旁，一行約10人正從保溫袋中拿出被「連登仔」譽為很受年輕抗爭者歡迎的華御結飯糰，問道：「吃飯了不？可隨便拿！」另有人舉起「Free food, Free Hug」紙牌。

派食物行動發起人、29歲從事銀行工作的Jason說，幾天前在網上看到有年輕人「手緊」沒錢吃飯，本想親自請他們坐下吃飯，在facebook出帖詢問有沒有哥哥姐姐盼一起請吃飯，召集到10人，一起研究最好方法，為免示威者尷尬，決定派100份飯糰和寶礦力，並預備一批每張面值20元的港鐵車票，昨午2時開始派，至約3時派得七七八八。

響應派飯糰的大學政治哲學教授EC（化名）形容自己是「企得前的和理非」，已有兩三個朋友親眼見年輕示威者戴着口罩，站在快餐店門口說「好似好貴吧」。他說今次出來派飯也沒想太多，盼讓示威者知道有一群人不止「派錢」，更樂意現身支持。

市民單車店外免費派頭盔

除了派食物，亦有人在遊行隊伍偏離警方批准路線上派物資。昨傍晚約6時，自稱單車愛好者的陳小姐在漆咸道南單車店外派頭盔，她說為響應全民運動，呼籲注意騎單車安全，又說有心人買了頭盔，她幫忙派發，在場者拍手大叫多謝。

（反修例風暴）