旺角遊行不拉閘 店主：有警察先會驚

彌敦道多落閘 女人街無檔開

「旺角再遊行」昨午以大角嘴晏架街遊樂場為起點，毗鄰橡樹街大部分商店中午已落閘，當時準備提早關門的電單車用品店店主蕭先生說，平時周六橡樹街很旺，店舖全開，料遊行時不會有生意。他曾上街反修例，留意到遊行者不是「搞事」的人、很乖，不擔心店舖安全。晏架街上海包餃店店主譚小姐則稱，相信遊行不會影響居民和商店，無打算提早關門，「無驚過，街坊鄰里都覺得無問題」。宏利五金店主周先生說，大角嘴街道狹窄，遊行起點細而遊行者多，昨午會收起店前用品並關門，盼讓遊行者有更闊通道。

遊行隊伍昨偏離原定路線走入彌敦道，昨午約5時，旺角彌敦道大部分店舖落閘。至於女人街的攤檔昨沒開檔，只剩一個個彩色電箱，引來不少人「打卡」。女人街一間旅行用品店負責人袁太稱，聽到攤檔負責人說，「有人」擔心示威者拿走攤檔的鐵枝，故昨早所有攤檔被安排休息；另一負責人袁生說昨生意略減，但也體諒示威者，不擔心安全，「有警察先會驚，無警察就好和平」。他說預計見警察到便會落閘。

遊客：明白爭取什麼 未感受擾

無落閘的零食店及台式飲品店員工都說老闆沒指示，會待警方清場才考慮應對。美國旅客Jessie和Kara昨首天到港即在旺角遇上遊行，Jessie稱本打算到女人街，到後才發現沒開檔。她說見到很多人穿黑衣、戴口罩，也聽說過警方會用催淚彈驅趕示威者，令她有點緊張，但兩名市民主動向她解釋後，已理解情况。Kara說示威者十分和平，明白他們爭取什麼，不會感到旅程被擾亂。

示威者昨沿彌敦道走往尖沙嘴，入夜仍未散去。昨晚約8時，尖沙嘴清真寺至梳士巴利道一帶的珠寶、鐘表、食肆等大部分商舖已落閘，半島酒店和相連商場多個出入口亦落閘。尚未關門的時裝店店員吳小姐稱，平日會營業至午夜，老闆說警方採取行動或附近有衝突便關門。

（反修例風暴）