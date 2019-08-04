有市民另往尖沙嘴 旺角合法遊行路線沒警員協助

申請人斥罔顧遊行者安全

遊行者昨午先在大角嘴晏架街遊樂場集會，約4時起步，一批人按原定路線經橡樹街、海泓道、海庭道前往櫻桃街公園，當中不少道路只有一兩條行車線，部分有貨車停泊，遊行隊伍前進速度緩慢。

記者隨遊行隊伍前行期間，一直未見警員協助遊行，當他們行經十字路口時，要由遊行者擔任的糾察自行拉起膠帶引導參與者過馬路，其間有客貨車駛過，亦由糾察指揮交通。遊行者行經海庭道時，有多架車迎面駛來，有客貨車要穿過人群。遊行者兩度停下，批評警方未有截停駛入遊行路線的車輛；旺角遊行申請人伍永德質疑警方罔顧遊行者安全，將會投訴。

銀髮族走隊頭 中年六四後再上街

不同年齡的人參與遊行，「守護孩子行動」4名銀髮族手持鮮花走在隊頭，其中兩人手持拐杖。4人當中年紀最大、86歲的麥婆婆在集會發言時激動落淚，哭說不希望年輕人受傷：「我希望和平解決，我覺得好難過。」曾因反修例絕食的「陳伯」陳基裘說會保護青年，「救得一個得一個」。

遊行者中亦有中年人，參與者陳先生和陳太說，他們對上一次遊行已是1989年六四遊行，是次再上街是不滿警方迅速起訴7月28日被捕的示威者，卻一直未有起訴7月21日於元朗襲擊市民的白衣人，認為警方選擇性執法，「當香港人傻」。陳先生稱自己是管理層，明天無法罷工，但不反對同事罷工。

中學生黃同學與兩名同學一起遊行，她們說「旺角再遊行」獲不反對通知書，認為較安全，故參與。3名女生聽說警方早前拘捕的人當中有部分可能只是路過，令她們害怕，故全程戴上口罩免被認出。

全國政協前委員劉夢熊亦有在集會中發言，他說自己參與了4次反修例遊行，不滿反修例運動被內地極左勢力和香港建制派污衊為「顏色革命」，強調反修例活動只是捍衛一國兩制。

明報記者

（反修例風暴）