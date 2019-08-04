快閃族兩堵紅隧 警3區放催淚彈 尖沙嘴警署被掟磚 黃大仙街坊不滿拘人

政府斥變本加厲 遠超言論自由

政府發言人今凌晨回應，昨堵路及堵塞紅隧不但違法，更罔顧公共秩序，政府深表遺憾。近日涉違法及堵路行為變本加厲，遠超文明社會可接受的言論自由。有部分激進示威者暴力衝擊警署、破壞汽車、多處縱火等。政府對於激進示威者蓄意破壞社會安寧甚至挑戰國家主權，予以強烈譴責。警方會嚴正執法，違法示威者亦應受法律制裁。

昨遊行原定由晏架街遊樂場出發遊行至櫻桃街公園，昨午約4時起步不久，逾千人改往旺角，部分人戴上口罩，沿彌敦道由旺角走向尖沙嘴，一度佔據彌敦道6條行車線。示威者高叫「釋放被捕人士」、「罷工」等口號，又搬開警方路障。

有隊頭示威者稱，起點集會太多人，有人不斷呼籲向前行；另有示威者稱雖擔心被捕，但不滿警方批准的遊行路線太短，故隨人潮往尖沙嘴。據本報記者所見，當示威者走到分岔路口時，即圍起來商討，不消一兩分鐘得出結論即行動。有示威者向本報稱，昨打「游擊戰」，快閃佔領能減低示威者的消耗，也可做影響大的新鮮事，令多點人知道訴求。

約6時25分，數百人走到紅隧九龍出口外收費亭，用水馬及垃圾桶堵塞紅隧出入口，在場車輛不停響按，其後示威者進一步堵塞往港島方向出入口。受影響的士司機尹先生稱，正載客往尖沙嘴，他明白示威者訴求，但冀盡量不騷擾別人生活。「東方龍獅」中場足球員梁冠聰亦是受影響司機，他說「有大把時間」，支持和平表達聲音，「地球是圓的，我們走任何路都得」。

旺角遊行紅隧少警蹤 警消息：免衝突

示威者堵塞紅隧約25分鐘後離開，約7時半紅隧恢復通車。紅隧於約10時45分再被示威者用雜物堵塞，他們於約20分鐘後離開，約11時40分恢復通車。記者觀察，示威者不依原有路線走到旺角、尖沙嘴及紅隧時，全不見警員。警方消息稱為免衝突，示威現場不安排警力。

尖沙嘴警署閘外堆雜物縱火

戰線晚上轉至尖沙嘴警署，約晚上8時，有人鎖上警署大閘，又用長棒攻擊警署內車輛並掟磚，並以激光照射警署；有示威者在閘外堆積雜物縱火，警署內警員至少兩度舉黑旗。

大批防暴警近9時半同時在尖沙嘴和旺角出動，至晚上11時，警方在兩區多次舉黑旗，至少施放9次催淚煙彈，分別在九龍公園外、亞皆老街、近山東街，其中警方一度於亞皆老街舉橙旗警告開槍。警方「速龍小隊」於彌敦道突跑到亞皆老街，將示威者壓在地上，亂棍揮打，以索帶扣手拘捕，有示威者面部流血，亦有示威者在雅蘭中心對出馬路倒黑色液體及掟燃燒彈。另邊廂，有示威者於佐敦將燃燒的垃圾桶推出馬路。至於在栢麗購物大道欲與警方指揮官對話的立法會議員許智峯，則被指已參與非法集結。

黃大仙衝突 蒸魚碟蓋住催淚彈

同時，有示威者晚上快閃到黃大仙警署，拆除警署外閉路電視，有防暴警其後進入港鐵黃大仙站稱執行職務，向兩名戴口罩男子搜身，站外則至少有6名防暴警制服1名男子並押上警車，港鐵站外及正德街一帶至少有50名防暴警與市民對峙。其後數百市民到場，向警方大叫「收隊」、「黃大仙不歡迎你」，警察約11時半退入黃大仙中心巴士總站，但站內一輛警車被包圍。

其後有市民向警方拋雜物，警方則噴胡椒噴霧。至今凌晨零時30分，警方在黃大仙沙田坳道一帶至少施放5枚催淚煙驅散市民，附近均為民居。據電視直播，有市民把可用來蒸魚的碟子，蓋住地上的催淚煙彈。

明報記者

（反修例風暴）

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