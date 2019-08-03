6．12眼中槍女拔教師：盼勿再用武力懲罰市民 不恨開槍警

【明報專訊】6月12日金鐘衝突中被槍傷右眼的女拔萃男教師首次發文談及自己中槍以及被拘捕的過程。他表示被拘捕的24小時內，約三分之二時間在醫院接受治療和觀察，其間要戴上銬鏈。他又表示沒憎恨開槍射他的前線警員，但認為若有市民犯法，警方有權合法拘捕，但不應使用不必要武力「懲罰」市民。
入院無提及示威中受傷
等候治療時3便衣警到場拘捕
於拔萃女書院任教通識科的楊老師，6月12日於金鐘衝突中懷疑被警員槍傷右眼後，昨在其facebook帳戶上發文講述中槍及被拘捕經過。他在文中表示，當日到金鐘是他的個人行動，沒有煽動學生參與，亦保證自己沒有攻擊警方的行為或意圖。他表示，當日警方發射催淚彈，他看到市民受傷，選擇回到前線，但走避不及，右眼、胸口中槍後，右眼模糊一片，胸口有直徑數厘米的圓形彈痕創傷，但直至現時仍不清楚是被什麼子彈所傷。
楊老師在文中寫道，他在醫院登記時並沒有報稱在示威中受傷，但等候治療時有3名便裝警員到場找尋他，其後有警員告訴他的律師，警方會在他接受眼科檢查後以暴動罪拘捕他。楊老師說自己被扣留約24小時，約三分之二時間在醫院接受治療和觀察，其間須戴上銬鏈並由警員看守。其後被帶往警署，在律師陪同落口供後，獲准以2000元保釋，手提電話、衣物、鞋、背囊等被扣押。他在10月要再到警署報到。
右眼六七成機會康復
楊老師引述醫生稱，他的右眼有六七成機會康復，整體視力可回復至0.3水平（正常為1），眼傷令現時已復工的他工作效率下降。他表示對開槍警員沒有仇恨，認為警方有權合法拘捕犯法市民，「但絕不應使用不必要的武力當場懲罰市民」。他沒有預計過自己付出的代價會如此大，但沒有後悔，認為當日自己和同路人作出最正確選擇。楊老師在文中表示支持8月5日罷工，亦呼籲所有市民參與。