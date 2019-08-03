6．12眼中槍女拔教師：盼勿再用武力懲罰市民 不恨開槍警

入院無提及示威中受傷

等候治療時3便衣警到場拘捕

於拔萃女書院任教通識科的楊老師，6月12日於金鐘衝突中懷疑被警員槍傷右眼後，昨在其facebook帳戶上發文講述中槍及被拘捕經過。他在文中表示，當日到金鐘是他的個人行動，沒有煽動學生參與，亦保證自己沒有攻擊警方的行為或意圖。他表示，當日警方發射催淚彈，他看到市民受傷，選擇回到前線，但走避不及，右眼、胸口中槍後，右眼模糊一片，胸口有直徑數厘米的圓形彈痕創傷，但直至現時仍不清楚是被什麼子彈所傷。

楊老師在文中寫道，他在醫院登記時並沒有報稱在示威中受傷，但等候治療時有3名便裝警員到場找尋他，其後有警員告訴他的律師，警方會在他接受眼科檢查後以暴動罪拘捕他。楊老師說自己被扣留約24小時，約三分之二時間在醫院接受治療和觀察，其間須戴上銬鏈並由警員看守。其後被帶往警署，在律師陪同落口供後，獲准以2000元保釋，手提電話、衣物、鞋、背囊等被扣押。他在10月要再到警署報到。

右眼六七成機會康復

楊老師引述醫生稱，他的右眼有六七成機會康復，整體視力可回復至0.3水平（正常為1），眼傷令現時已復工的他工作效率下降。他表示對開槍警員沒有仇恨，認為警方有權合法拘捕犯法市民，「但絕不應使用不必要的武力當場懲罰市民」。他沒有預計過自己付出的代價會如此大，但沒有後悔，認為當日自己和同路人作出最正確選擇。楊老師在文中表示支持8月5日罷工，亦呼籲所有市民參與。

（反修例風暴）