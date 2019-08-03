特朗普稱港騷亂「須自己解決」

特朗普周四離開白宮前回應香港示威，他說香港的騷亂已持續一段長時間，並稱他不了解中國對香港的態度，「有人說，他們到了某一刻會想要制止這個狀况」，但他認為這是香港和中國之間的事，而香港是中國一部分，「他們必須自己解決，他們不需要意見」。

華春瑩回應特朗普言論，說他「至少有兩句話說得對」：第一，香港目前進行的是一種騷亂與暴動；第二，香港是中國的一部分。華春瑩說，中國政府在香港問題的立場非常清楚，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力插手香港事務或企圖擾亂香港。她說，中方嚴正要求美國等西方國家遵守國際法和國際關係基本準則，並停止為暴力活動撐腰打氣。

華春瑩：特朗普說得對

稱出動解放軍屬謠言

被問到有海外人士表示，北京已決定讓特區政府申請駐港解放軍對香港戒嚴的要求，華春瑩表示，有關消息是謠言，「用心非常險惡，想製造恐慌」。

與此同時，提出《香港人權與民主法案》的4個兩黨參眾議員，就香港問題致函特朗普，要求就北京損害香港自治、威脅在港美國居民及懷疑聘請暴徒打壓示威者發出強烈譴責聲明。

（反修例風暴）