心痛港人捱打 和理非開護具網店 稱政府警察敵視市民 「何時不用再賣這東西？」

明報記者 黃心悅

「HKProtect香港保護」團隊5名成員來自不同行業，有人從事金融，有人任職市場推廣，各人都無營商經驗。6‧12當天，看到一個又一個香港人被攻擊、被打，他們覺得很心痛，其中一名成員Alice道：「為什麼香港人要這樣被打？後來和朋友談，大家都有個想法，想知道有沒有事可做，至少讓他們不會被打得那麼傷。」於是，每人出資兩萬元，合共10萬元，並花兩周籌備網店，於7月1日開業，7月31日他們在網頁公布最近已收支平衡，所有貨品減價。

戴眼罩熏蒸氣測氣密 捱棍試護具強度

5人起初什麼都不懂，從零開始學採購、格價、比較各產品，更親自試驗貨辦。例如找了8款眼罩，他們逐一以蒸氣熏一熏，比較哪款最密封不透氣；比較頭盔重量，找尋最輕便的一款；又親自穿上護膝護肘，着人以棍敲打自己，測試防護能力，希望「至少不會斷骨」。

網店網頁初推出時迴響不大，Alice說當時心想，「會否想多了？其實示威者根本不需要他們，自己做了傻事？」口耳相傳下，後來生意愈來愈多，特別是周末前夕，最高峰時一天有幾百張單。現最好賣是防毒面具，開店約1個月賣出千多個；其次是腰包和護膝護肘。另一發起人Dave說，上兩周內地海關「看得好緊」，特別是防毒面具不准來港，唯有趕緊尋找其他貨源。他們各有正職，白天上班，晚上忙於處理運單及入貨，忙得不可開交。

元朗襲擊前有客查詢防刀劈護具

Dave回覆：見刀好走啦

Alice和Dave都形容自己是溫和派，不主張暴力，不會上前線，網店完全沒武器。在元朗衝突前，曾傳出白衣人會襲擊示威者，有人向他們查詢，有沒有能防刀劈的保護衣物。Dave說當時回覆：「見到刀就要走啦！仲問有無嘢可以保護！」

雖憂秋後算帳「我有更多事要幫忙」

Alice認為，目前看不到政府有改變的意願，示威者和政府也沒下台階。Dave也稱，想像不到運動的走向，短時間內也不會完結。二人都憂慮開店會被秋後算帳，但這是他們的選擇，體現「兄弟爬山、各有各做」。Alice說，「以前的我可能仍在做鍵盤戰士，可能還只懂打字，去做一些評論，但現在我已沒時間去做這些，我有更多事要去幫忙，覺得實在得多」。

（反修例風暴）