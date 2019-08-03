3人涉起警員底被捕 一人挪用資料借貸

針對網上行為拘至少13人

網罪科警司莫俊傑昨表示，警方留意到近日網上出現大量針對警員及其家人的起底及刑事恐嚇、號召他人圍堵建築物、襲擊他人、製作攻擊性武器如汽油彈等激進言論，同時亦有部分警員舉報，稱自己及家人的個人資料被用作借貸，而借貸申請未成功。

警方經調查後，於過去4日拘捕3名年齡26至39歲的男子，他們報稱任職室內設計、客戶服務經理等，警方同時檢獲兩部電腦及5部手提電話，相信與案有關。莫俊傑說其中兩名被捕男子涉嫌在網上煽惑他人公眾妨擾，已獲准保釋，另外一人則因涉及利用警員或其家人個人資料借貸作欺詐而被捕，昨日仍被扣查，警方亦已把個案轉介個人資料私隱專員公署跟進。莫俊傑未有明確回應被捕者曾於網上發布什麼言論，僅稱警方留意到近日網上有大量激進言論。

網罪科上月拘捕9人涉嫌網上對警員起底、攻擊警察網站及發布威嚇刑毁的網上言論等，另拘捕一名Telegram「老豆搵仔」群組成員，涉嫌「串謀或唆使謀殺」。該群組之前曾上載警員及家人資料，亦有一些涉及殺警的言論。

（反修例風暴）