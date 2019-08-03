百人馬鞍山警署聲援 街坊天橋罵警遭槍擊

逾百身穿黑衣、戴口罩示威者昨晚10時許在已落閘的馬鞍山警署外聚集，在外牆噴上「光復香港，時代革命」等字句，又噴黑閉路電視，並以硬物破壞外牆及撬走「馬鞍山警署」招牌，又拆走鐵欄堵塞警署門口。

5發胡椒球射中玻璃圍欄

逾半小時後，有人大喊有警察，示威者隨即四散，十多部警車到場增援，數百全幅武裝的防暴警察及「速龍小隊」成員下車驅散，並截查戴口罩者。其間，數名警員包圍並截查一名記者，一名男子上前了解時被指襲警，數名警員一度進入私人屋苑雅景台欲將其拘捕，被居民要求離開。

晚上11時許，有速龍小隊成員在新港城中心一帶下車時被行人天橋上的居民指罵，警員向天橋開槍發射胡椒球，天橋玻璃圍欄遺下至少5發「彈痕」。住在馬鞍山30年的居民鍾先生說，當時橋上約50人，「速龍」向橋上開了最少5槍，射中玻璃圍欄，大部分人立即咳嗽及走避。鍾其後到警署外向記者投訴，質疑「點解喺人多地方開槍？」防暴警員至11時半後陸續散去，大批居民今日凌晨仍在警署對面聚集，繼續指罵警察。

（反修例風暴）