兩行動檢汽油彈藏爆炸品廁紙筒

另有弓箭乒乓球製煙霧彈

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）前日突擊搜查天水圍天瑞（二）邨瑞滿樓一單位，檢獲30枚煙霧彈，當中包括藏有炸藥藥引及爆炸品的廁紙筒，以及用乒乓球製成的煙霧彈；另檢獲一些煙霧彈半製成品、硝酸鉀等原材料、製作工具及50萬元現金。O記高級警司李桂華稱，以往示威及衝突現場曾見過有人用類近的爆炸品廁紙筒及乒乓球煙霧彈襲擊警員，警方懷疑前晚檢獲物品與示威有關是「完全合理」，強調會繼續調查背後動機。

警稱涉網上鼓吹激進言論

沙田警區警員前晚處理一宗爆竊案時，在火炭喜利佳工業大廈停車場截查4名形迹可疑男子，並在他們的手推車及紅白藍膠袋搜出兩支壘球棍、一袋直徑1厘米的鋼珠、大量示威用品如頭盔、護具、對講機及擴音器。其後警方搜查工廈一單位，檢獲兩把弓、6支箭、一個已添加其他物品增加殺傷力的汽油彈、一些空玻璃瓶、一批懷疑用作製造汽油彈的原材料及含有大麻成分的精油、籐條及黑白色上衣。李桂華說，兩案檢獲物品與網上鼓吹激進的言論有關，旨在針對警務人員升級武力。

另外，上月27日元朗衝突中，警方在現場檢獲一把氣槍，並拘捕一名男子，該男子裝束為剛參加遊行集會。李桂華說，案件已交法庭處理，進入司法程序，不便透露詳情，相關槍械威力有待檢驗。

（反修例風暴）